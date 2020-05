5 jogadores que o Milan se arrependeu de negociar

O Milan já foi o maior clube da Europa, e estava entre os gigantes até o final da década passada. Mas administrações não tão boas, colocaram o clube italiano em um jejum de títulos que já dura 9 anos.

Um erro recorrente nos últimos dez anos, tem sido liberar jogadores que ainda poderiam ser muito úteis ao time. Aqui listamos 5 negociações das quais os rossoneros com certeza se arrependem:

1 – Pierre Emerik-Aubameyang

O gabonês chegou aos juniores do Milan em 2007, mas nunca teve uma chance sequer nos profissionais. Depois de vários empréstimos, foi vendido em 2012 para o Saint-Étienne. Hoje, é um dos melhores atacantes do mundo.

2 – Thiago Silva

O zagueiro brasileiro jogou no Milan entre 2009 e 2012, até ser vendido para o PSG. Thiago Silva se tornou um dos melhores zagueiros da Europa e o Milan até hoje busca uma reposição a altura.

3 – Kaká

Nesse caso, o clube e o jogador devem ter se arrependido da transação. Depois de ter sido eleito o melhor do mundo em 2007 e atingir o auge da sua carreira, Kaká foi vendido ao Real Madrid em 2009. Após uma passagem marcadas por várias críticas e lesões, retornou ao clube italiano em 2013, mas já sem o mesmo prestígio.

4 – Andrea Pirlo

O maestro jogou por 10 anos no Milan, que decidiu não renovar seu contrato ao final da temporada 2010/2011e abriu portas o jogador ir de graça para a Juventus.

Na Juve, Pirlo jogou mais 3 temporadas em altíssimo nível , ganhando 7 títulos.

5 – Patrick Viera

O jogador francês foi contratado em 1995 após se destacar no Cannes, mas fez apenas 5 jogos pelo time de Milão no ano. Foi vendido para o Arsenal, onde se tornou um dos melhores meio-campistas do mundo.