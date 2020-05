5 jogadores que tiveram influência do futsal em suas carreiras

O futsal é uma das principais portas de entrada para os jogadores de futebol, de modo que muitos dos craques que brilharam (ou ainda brilham) nos campos iniciaram suas trajetórias nas quadras. Confira abaixo 5 grandes exemplos!



Cristiano Ronaldo



Cristiano Ronaldo se notabilizou nos últimos anos como um dos maiores craques da história do futebol, no entanto, o destino poderia ter sido outro caso o habilidoso e, à época, ‘firulento’ atacante decidisse permanecer no futsal.

Neymar



O craque Neymar, ou “Juninho”, como era conhecido, iniciou sua trajetória no mundo da bola ainda no futsal. À época, o jovem franzino era um dos destaques da Liga Regional de Futsal de Santos e já mostrava um talento ‘fora da curva’, além de brilhar na internet com seus feitos na quadra.

Ronaldo



Gênio, Ronaldo Fenômeno começou a chamar atenção dos apaixonados pela ‘pelota’ ainda no futsal do Social Ramos Clube, em 1991. Habilidoso, veloz e decisivo, o atacante ainda passou pelos salões do Grajaú Country antes de surgir nas categorias de base do São Cristóvão e explodir o mundo.

Lionel Messi



Messi não atuou no futebol argentino, entretanto, defendeu e se destacou muito no futsal do Newell’s Old Boys. O camisa 10 do Barcelona já falou várias vezes da importância dos salões para o seu desenvolvimento com a bola.

Ronaldinho Gaúcho



Ronaldinho tinha apenas 11 anos de idade quando começou a ‘destruir’ os adversários no futsal do Asprocergs, do Rio Grande do Sul. Diferente, o futuro camisa 10 de Grêmio, Barcelona, Milan, Flamengo, Atlético etc., já encantava os boleiros de plantão.