5 motivos para ver a reprise da final do Mundial de 2012 na Globo

Neste domingo, dia 17 de maio, a TV Globo exibe para o estado de São Paulo a reprise da final do Mundial de Clubes da FIFA, disputada entre Corinthians e Chelsea, em 2012. Com a narração de Galvão Bueno, o jogo vai ao ar a partir das 16h, diretamente no canal da emissora. Para esquentar os motores e preparar o torcedor para a atração, nós separamos os 5 motivos para curtir a final. Bora?

A saudade do futebol

Lá se vão dois meses desde a última partida do Corinthians, válida pelo Paulistão, no dia 15 de março de 2020. É muito tempo sem futebol, mais além do que o torcedor está acostumado, já que, no final do ano, os campeonatos param por cerca de um mês e meio. Assim, a reprise da Globo é uma oportunidade para ligar a TV e ficar atento à uma partida, mesmo que repetida!

Ver o Corinthians em ótima fase

Se em 2020 o time de Tiago Nunes tem decepcionado a torcida, em 2012 a equipe de Tite estava na plenitude da forma e da intensidade física. Após vencer a Libertadores de forma invicta. o Corinthians era implacável. Forte na marcação e impiedoso no ataque, o esquadrão alvinegro só trazia alegrias para a Fiel torcida.

FBL-ASIA-WCLUB-2012

Ídolos em campo

O tempo passa e o futebol muda. Grandes jogadores mudam de clube e até penduram as chuteiras. Dos participantes da Final de 2012, só Cássio ainda continua no Corinthians, oito ano depois. A reprise é uma oportunidade, então, para ver novamente nomes como Paulinho, Emerson Sheik, Ralf e Guerrero; todos com a camisa do Timão.

FBL-WCLUB-BRAZIL-CORINTHIANS

Distrair a cabeça

A pandemia de coronavírus tem trazido dias duros para a população. A quarentena e a preocupação com a doença é bem difícil no dia a dia. Um grande jogo na TV ajuda a trazer boas lembranças para o torcedor e passar o tempo de uma maneira gratificante. Dá para aproveitar e preparar um almoço especial para curtir a partida.

Ver o jogo com mais calma

No dia 16 de dezembro de 2012, o corinthiano não conseguia enxergar nada diferente do nervosismo. A tensão de uma partida como essa deixa a atenção ao jogo bem dispersa. Revendo a final com calma e segurança do resultado, dá para investir na análise tática, percebendo movimentos e jogadas que você não viu na oportunidade.

Extra: torcida virtual

Por mais que não dê para sair de casa e assistir com os amigos (se pudesse, teríamos campeonatos normalmente), é possível utilizar os recursos virtuais para reunir a galera e curtir o jogo juntos.