5 possíveis destinos para Eduardo Vargas, que não permanecerá no Tigres

Aos 30 anos de idade, o atacante Eduardo Vargas, velho conhecido da torcida do Grêmio, não renovará seu contrato com o Tigres-MEX. Com apenas um ano de vínculo ainda por cumprir – fica livre no mercado em junho de 2021 -, o chileno desponta como uma boa oportunidade de mercado para clubes de mercados secundários, incluindo a nossa Série A. Qual será, então, o seu destino futuro? A seguir, especulamos 5 caminhos possíveis para o experiente atleta:

1. Major League Soccer

2019 MLS Cup – Toronto FC v Seattle Sounders

Cada vez mais forte economicamente e consolidada em estrutura, a liga norte-americana pode atrair o chileno pelo projeto esportivo e especialmente pelas cifras. Vale lembrar que Vargas tem um conhecimento prévio do que é a MLS, já que clubes dos Estados Unidos e do México se enfrentam na Liga dos Campeões da CONCACAF.

2. China

FBL-CHN-CSL-GUANGZHOU-SHANGHAI

O mesmo dito acerca da Major League Soccer, pode ser repetido sobre a Superliga Chinesa, cada vez mais estabelecida e forte economicamente. Trata-se, no entanto, de um mercado mais ‘exótico’ para um jogador sul-americano que vem de passagem pela América.

3. Boca Juniors

FBL-LIBERTADORES-BOCA-PARANAENSE

Diversos veículos de imprensa argentinos apontam que Eduardo Vargas é um dos nomes monitorados de perto pela diretoria xeneize para a próxima temporada. O gigante da capital mira uma grande aquisição para seu ataque, já tendo sondado Paolo Guerrero e Edinson Cavani.

4. Universidad de Chile

U de Chile v LDU – Copa Bridgestone Sudamericana

Aos 30 anos de idade, é improvável, mas não impossível, que Vargas opte por uma ‘volta à casa’. Apesar de ter sido formado na base do Cobreloa, foi com a camisa de ‘LaU’ que o atacante se apresentou ao mundo do futebol.

5. Atlético Mineiro

FBL-COPAM2015-ARG-CHI

Fechamos essa lista com um representante do futebol brasileiro: o Galo. A explicação para essa possibilidade está na área técnica alvinegra, liderada por Jorge Sampaoli, com quem Vargas trabalhou durante longo e prolífico período na Seleção do Chile. Será que teremos repetição desta parceria de sucesso, agora em terras brasileiras?