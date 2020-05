5 possíveis destinos para Kevin de Bruyne, caso o Manchester City seja de fato punido pela UEFA

Vivendo o auge de sua forma aos 28 anos, Kevin de Bruyne é apontado por muitos como o melhor armador do futebol mundial na atualidade. Empilhando assistências em 2019/20, o belga é idolatrado pelo torcedor do Manchester City e conta com total prestígio no clube, tanto nos bastidores, quanto junto à comissão técnica, sendo inclusive um dos capitães de Guardiola. Todo esse cenário de estabilidade e adoração que o atleta tem no atual bicampeão inglês torna sua saída improvável, mas isso pode ‘mudar de figura’ caso a UEFA confirme o banimento ao City, ameaçado de não poder disputar as próximas Champions por desrespeito ao Fair Play Financeiro. Caso a punição seja mantida, quais são os destinos possíveis para o camisa 17? Listamos cinco:

Juventus

Juventus v Cagliari Calcio – Serie A

Após anos consecutivos apostando em mercados cirúrgicos com contratações de baixo custo, a Juventus vem ‘abrindo os cofres’ nas últimas janelas, tudo pelo sonho de voltar a conquistar uma Champions League. É consenso entre torcedores juventinos que o setor de meio-campo é o mais frágil do time hoje, com pouca participação criativa dos meias e deficiência no apoio. Investir do armador belga seria mais um movimento ambicioso do clube de Turim, mas com uma clara justificativa esportiva/técnica.

Barcelona

FC Barcelona v Granada – La Liga Santander

Não é segredo que o Barcelona vislumbra, em um futuro bem próximo, iniciar uma reformulação considerável em seu setor de meio-campo. Ivan Rakitic e Arturo Vidal estão cotados para deixar a Catalunha já no próximo verão, movimentos que, se confirmados, demandarão reposição. Exímio passador, De Bruyne não teria nenhum problema em se adaptar ao estilo de jogo do gigante catalão, mas é possível que as cifras que o cercam hoje não estejam dentro do alcance do Barça: dono da maior folha salarial do mundo, o time blaugrana vem sofrendo nas finanças neste período sem jogos.

Bayern de Munique

FBL-GER-BUNDESLIGA-BAYERN MUNICH-AUGSBURG

Torcedores e dirigentes do gigante da Baviera são entusiastas do futebol do belga desde os tempos de Wolfsburg (2015). Contudo, o maior campeão alemão considerou altas as cifras pedidas pelos Lobos à época, perdendo uma enorme oportunidade de firmar com um ‘world class player’. Hoje, muito mais valorizado e valioso no mercado, De Bruyne segue no radar do Bayern e seria uma aquisição que elevaria ainda mais o patamar do elenco bávaro. Para tal negociação acontecer, no entanto, a diretoria vermelha precisará afrouxar sua filosofia de ser ‘linha dura’ nas finanças.

Paris Saint-Germain

Paris Saint-Germain v Dijon FCO – Ligue 1

Quem não é linha dura nas finanças é o Paris Saint-Germain. Muito pelo contrário, na verdade. Esbanjando dinheiro desde que foi adquirido por Nasser Al-Khelaïfi, o clube francês não teria problemas em pagar o que o Manchester City viesse a pedir para liberar seu camisa 17. Caso o tão sonhado título de Champions League não venha em 2019/20, o meia belga se tornar a prioridade máxima dos parisienses para a próxima temporada.

Real Madrid

Real Madrid CF v FC Barcelona – La Liga

Fechamos essa lista com o Rei da Europa, que assim como seu arquirrival Barcelona, já começa a pensar nos próximos passos para renovação de seu meio-campo. Luka Modric caminha para completar 35 anos e, apesar de ainda ser um jogador de primeira linha, começa a dar sinais de entrada na ‘curva de declínio’. Mais saudável financeiramente que o adversário catalão, o Real poderia abrir mão do sonho por Pogba e focar esforços em De Bruyne.