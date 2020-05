5 possíveis destinos para Mario Götze, de saída do Borussia Dortmund

Em coletiva de imprensa realizada antes da partida contra o Wolfsburg, no último sábado (23), os dirigentes do Borussia Dortmund confirmaram uma notícia que já era dada como certa no mercado: o atacante Mario Götze partirá caminhos ao final de junho, momento em seu vínculo com o clube aurinegro chega ao fim.

? Zorc prematch presser: “We will part ways with Mario Götze this summer. It was a mutual and respectful decision. Mario is a great man.” pic.twitter.com/XHcvuRsOrQ — Borussia Dortmund (@BlackYellow) May 23, 2020

O que o futuro reserva para o jogador que proporcionou a maior alegria futebolística do povo alemão neste século? Não podemos cravar o que virá, mas podemos traçar alguns destinos possíveis ao atleta de 27 anos. Confira:

Everton

Desde os primeiros dias do mês de abril, o clube de Liverpool figura entre os principais interessados em fechar a contratação do atacante alemão, ao menos de acordo com a imprensa britânica. Por contar com o vitoriosíssimo e renomado Carlo Ancelotti em sua área técnica, os Toffees se transformam em um candidato forte, se realmente abrir tratativas com o atleta.

West Ham

A Premier League é o campeonato nacional mais disputado/competitivo do mundo e tem em Londres seu principal ‘mercado’. De lá, surge um candidato em potencial a fechar com Götze: o West Ham. Trata-se de um clube de torcida apaixonada e que tenta se reconstruir após anos ruins, cenário que pode ser atraente ao alemão, que precisa urgentemente de uma nova motivação de carreira.

Roma

Precisando reforçar o seu elenco, mas sem defasar suas finanças, a Roma é uma das equipes italianas que monitora o atacante alemão. Fontes locais cravam que Milan e Lazio também estão avaliando a possibilidade de negociar com Götze, mas o clube giallorossi é o que apresenta melhor cenário para o atleta voltar a ser protagonista: menos pressão e concorrência.

Bayer Leverkusen

O Leverkusen faz uma grande campanha em 2019/20, algo muito positivo esportivamente, mas que traz como consequência natural os holofotes sobre seus talentos. Caso a saída de Kai Havertz se confirme, o clube rubro-negro precisará buscar reforços para o ataque, cenário que credencia Götze como uma aposta válida e gratuita. Além disso, o técnico Peter Bosz trabalhou com ele previamente, no próprio Borussia Dortmund.

Major League Soccer

Trata-se de uma opção menos competitiva esportivamente em relação às anteriores, mas o fato é que os Estados Unidos têm se tornado um destino cada vez mais considerado por jogadores sul-americanos e até mesmo europeus, pela organização, altos salários e qualidade de vida. Aos 27 anos, Götze ainda tem tempo para se provar no Velho Continente, mas o pouco futebol performado nos últimos dois anos pode culminar em uma transferência ‘alternativa’.