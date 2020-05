5 treinadores que ‘ressuscitaram’ clubes

Sabe que aquele técnico que chega a um clube para reescrever a história? Pois é… Muitos deles, até hoje, são verdadeiras lendas justamente pelo trabalho glorioso de recondução de uma equipe ao caminho das vitórias. Seja na América ou na Europa, ao menos cinco treinadores podem bater no peito e dizer: “comigo, tudo mudou”. Quer saber quem são eles?

1. Marcelo Gallardo – River Plate

Depois de passar pelo inferno da segunda divisão argentina, o River ressuscitou. E, com a entrada de Marcelo Gallardo no posto de treinador, viveu a fase mais gloriosa de sua história, com dois títulos de Libertadores em quatro anos, sendo o principal deles conquistado em cima do maior rival, o Boca Juniors, na inesquecível final realizada em Madrid em 2018.