5 zagueiros em fim de contrato que logo ficarão livres no mercado

A pandemia do novo coronavírus suspendeu o futebol e impactou drasticamente nas finanças das agremiações, de modo que os clubes vão precisar ter muito cuidado em seus movimentos no mercado da bola e/ou ainda passar à próxima janela de transferências em branco. Para ‘driblar’ tal situação, no entanto, os times podem procurar atletas que estão em reta final de contrato, como os zagueiros da lista abaixo. O levantamento foi feito com base em informações do Transfermarkt. Confira!

5. Ezequiel Garay (Valencia) Valencia CF v FC Barcelona – La Liga Em reta final de contrato – até o dia 30 de junho – , Garay não deve renovar com o Valencia, da Espanha, e nem deve continuar na Europa. Sem muitas opções, o defensor de 33 anos pode pintar na América do Sul. Na atual temporada, ele disputou 23 partidas.

4. Jemerson (Monaco) FC Porto v AS Monaco – Pre-Season Friendly O brasileiro Jemerson tem contrato até o dia 30 de junho com o Monaco, da França, e não vai renovar. Aos 27 anos, ele ainda pode encontrar algumas chances na Europa, mas também há possibilidades de ele retornar ao seu país natal. Na temporada, o zagueiro disputou 15 partidas.

3. Jan Vertonghen (Tottenham) Arsenal FC v Tottenham Hotspur – Premier League Ídolo, Vertonghen tem contrato com o Tottenham até o final do próximo mês e ainda não assinou um novo vínculo. Na atual temporada, o belga de 33 anos disputou 26 partidas, marcou 2 gols e deu uma assistência.

2. Malang Sarr (Nice) Ajax Amsterdam v OSC Nice – UEFA Champions League Qualifying Third Round: Second Leg Há quatro temporadas no profissional do Nice, o promissor Malang Sarr, de 21 anos, tem contrato até o final de junho e já declarou que não vai seguir no clube francês. Na atual temporada, ele disputou 20 partidas e marcou um gol.