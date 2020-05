5 zagueiros monitorados pelo Barcelona para a próxima janela de verão

Além de rejuvenescer o seu setor de meio-campo, o Barcelona tem outra grande preocupação de mercado para a próxima janela de transferências: seu miolo de zaga. O experiente capitão Gerard Piqué completou 33 anos de idade e ainda não tem um ‘sucessor’ preparado pelo clube, enquanto Lenglet e Umtiti, apesar de terem qualidade, ainda oscilam muito com a camisa blaugrana. Desta forma, o clube catalão pode abrir os cofres e buscar um reforço para o setor, mas quem? A seguir, listamos cinco nomes que estão sendo monitorados pelo Barça:

Milan Skriniar (Inter de Milão)

FC Internazionale v SSC Napoli – Coppa Italia: Semi Final

O Barcelona já teria entrado em contato com a Inter de Milão para saber sobre o zagueiro eslovaco de 25 anos, um dos pilares do forte sistema defensivo da equipe italiana. Seu contrato com o clube nerazzurri é longo, válido até junho de 2023, o que deve encarecer uma possível investida dos catalães por seu futebol.

Matthijs de Ligt (Juventus)

Olympique Lyon v Juventus – UEFA Champions League

Quando o Barcelona fechou a contratação do volante Frenkie de Jong junto ao Ajax, também tinha grande interesse em outra joia do clube holandês, Matthijs de Ligt. O zagueiro de 19 anos, no entanto, acabou fechando com a Juventus por 75 milhões de euros. Adaptado ao clube italiano e adorado pela torcida, o defensor é visto como o futuro da zaga bianconera, ou seja, deve fincar raízes em Turim. Ainda assim, o gigante catalão fez uma consulta pelo atleta e o monitora.

Juan Foyth (Tottenham)

Real Madrid v Tottenham Hotspur – Audi Cup 2019 Semi Final

De acordo com a apuração do jornal ‘Mundo Deportivo’, o zagueiro argentino está fora dos planos de José Mourinho no Tottenham, situação que facilitaria uma investida do Barcelona pelo jogador. Jovem e polivalente – já atuou diversas vezes como lateral-direito -, poderia ser uma aquisição interessante ao clube catalão. Contudo, não tem a mesma qualidade dos dois citados anteriormente.

Martin Pascual (Rayo Vallecano)

Pre-Season Friendly”1.FSV Mainz 05 v Rayo Vallecano”

Trata-se de uma oportunidade de mercado que o Barcelona estuda de perto, de acordo com o jornal ‘Marca’. Em fim de contrato junto ao modesto Rayo Vallecano, o zagueiro de 20 anos é visto como bastante promissor, podendo se configurar em uma ‘aposta’ para o futuro. No entanto, o fato é que o clube da Catalunha busca nomes que já sejam realidade, que cheguem para jogar e resolver.

Daniele Rugani (Juventus)

Juventus v Brescia Calcio – Serie A

Fechamos essa lista com outro zagueiro juventino, nome bem mais ‘viável’ em comparação a De Ligt. Jogador de 25 anos com passagens pela seleção italiana, Rugani é o último na hierarquia de defensores da Juventus atualmente, atrás de Chiellini, Bonucci, De Ligt e Demiral. O clube de Turim parece inclinado a negociá-lo ou inseri-lo como compensação em uma transação por Arthur, jovem volante brasileiro que está na mira dos italianos.