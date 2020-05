5ª cidade mais populosa de AL, Penedo é apenas a 23ª com mais casos confirmados da COVID-19

Cidade penedense tomou medidas preventivas antecipadamente do que muitos municípios alagoanos.

Divulgado o último boletim da SESAU, em 20 de maio de 2020, um dado interessante já pode ser observado, o ranking de casos confirmados da COVID-19 por cidades alagoanas.

O município de Penedo, segundo o IBGE, possui 69.563 habitantes, é a 5ª cidade mais populosa de Alagoas, ficando atrás apenas de Maceió, Arapiraca, Rio Largo e Palmeira dos Índios.

Em casos confirmados, Penedo aponta na 23ª posição, empatando com o município de Capela, veja ranking:

1- Maceió (2.905)

2- Arapiraca (141)

3- Marechal Deodoro (97)

4- Rio Largo (88)

5- Satuba (83)

6- São Sebastião (67)

7- Palmeira dos Índios e Murici (63)

8- Porto Calvo (62)

9- Coruruipe (56)

10- União dos Palmares (55)

11- Pilar (48)

12- São Miguel dos Campos (44)

13- Teotônio Vilela (42)

14- Atalaia (36)

15- Santana do Ipanema (35)

16- Santa Luzia do Norte (31)

17- Jequiá da Praia (29)

18- São José da Laje (25)

19- Junqueiro (24)

20- Maragogi (20)

21- São Luís do Quitunde e São Miguel dos Milagres (17)

22- Boca da Mata (15)

23- Penedo e Capela (13)

Para se ter uma ideia, Jequiá da Praia que possui apenas 11.735 habitantes e tem, até este momento, 29 casos confirmados, mais que o dobro de Penedo.

MEDIDAS PREVENTIVAS

Apesar de muitas reclamações e desconfiança por parte de alguns moradores ribeirinhos, as medidas preventivas em Penedo foram adotadas de forma rápida e eficiente. Para se ter uma ideia, Penedo foi uma das primeiras cidades do estado a instalar barreiras sanitárias nos acessos ao município.

Enquanto vários prefeitos liberavam e ainda liberam a feira livre, Penedo conseguiu desmembrar, diminuindo assim aglomeração. Comerciantes de outras cidades ficaram impedidos de realizar seu comércio na cidade, e outros pontos para feirantes foram instalados em outros locais, atendendo assim as pessoas de outros bairros.

O Governo Municipal também foi um dos primeiros a criar um site totalmente voltado para o combate ao novo coronavírus, inclusive recentemente, implantou a transparência de receitas e despesas para que a população possa acompanhar de perto como é empregado o dinheiro público.

AJUDA PARA OS MAIS CARENTES

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Educação, também vêm entregando cestas básicas para famílias carentes. Pais de alunos da rede pública municipal, que são menos favorecidos economicamente, também foram identificados e já estão recebendo alimentos e produtos de higiene.

Já as secretarias de Ação Social e Desenvolvimento Econômico, estão providenciando a confecção de milhares de máscaras para serem distribuídas para a população penedense.

Mas para que a cidade possa continuar assim, é preciso que a população entenda que o isolamento social é a arma mais forte para combater o novo vírus, segundo especialistas. Todas as medidas preventivas e ações poderão vir de água abaixo se a população não cooperar.

Fique em casa, se puder. Só saia se for extremamente necessário, e é claro tomando todo o distanciamento de pessoas e usando máscara preventiva.

Da Redação