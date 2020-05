6 atletas que se tornaram "vovôs" ainda jogando profissionalmente

Na linguagem do futebol, a gente chama de “vovô” aquele jogador que se mantém em atividade mesmo com idade avançada. Porém, há aqueles profissionais que, literalmente, são avós. Abaixo, listamos seis nomes (tem brasileiro entre eles) que estiveram em campo (ou relacionados para uma partida) já com neto (ou netos) para cuidar.

1. Stanley Matthews Stanley Matthews é o jogador mais velho que entrou em campo na liga profissional da Inglaterra. Ele tinha 50 anos quando vestiu a camisa do Stoke City pela última vez. Em 1965, se tornou avô pouco antes de deixar o futebol.

2. Salvador Reyes Monteon Um dos nomes memoráveis da história do Chivas Guadalajara. Embora oficialmente tenha desistido do futebol em 1972, foi homenageado em partida contra o Pumas em 2008. Entrou em campo aos 72 anos, já sentindo o gosto de ser avô.

3. Arnor Gudjohnsen É o pai de Eidur Gudjohnsen, o nome mais importante do futebol da Islândia. Eidur tornou-se pai em 1998, e Arnor deixou o esporte em 2001.

4. Raí Jogador histórico do São Paulo e do Paris Saint-Germain, fez questão de apresentar seu neto em público, durante entrevista, quando defendia o Tricolor do Morumbi.

5. Simon Royce O goleiro defendeu times da Premier League, como Charlton, Leicester City, Manchester City e Queens Park Rangers. Ele deixou o futebol em 2011 e, atualmente, é o treinador de goleiros do

Gillingham. Nesta temporada, por conta de lesão do goleiro reserva, ficou como alternativa de banco em partida contra o Oxford United. Aos 48 anos, tem um neto.

6. Ezzeldin Bahader O egípcio, de 75 anos, estreou em 2020 como jogador profissional defendendo o October 6, da segunda divisão de seu país. Ele tem quatro filhos e seis netos.

Fonte: 90min