6 casos famosos de companheiros de time que já brigaram entre si

Brigas entre companheiros de equipe são mais comuns do que você imagina. Por vezes, a cabeça esquenta e os jogadores nem querem saber se estão sendo vistos. Pois, se em 2018 o 90min já havia apresentado uma lista com seis discussões das mais icônicas, agora a gente rememora outras seis. Sim, quando o assunto é discussão, os casos são infindáveis.

No duelo que marcou a eliminação da seleção brasileira da Olimpíada de 2000, contra Camarões, o zagueiro agrediu o meia com uma cabeçada após uma discussão. A arbitragem não viu o lance.

Sobrou palavrão para tudo quanto é lado durante um treino do Palmeiras em 2014. As discussões começaram por conta de reclamações do meia na reposição de bola do arqueiro, e o grupo precisou intervir para que a dupla não chegasse às vias de fato.

O ano era 2009, e uma discussão por conta da marcação na bola aérea provocou troca de sopapos. No final do jogo, ambos saíram abraçados.

6. Dunga x Bebeto (seleção brasileira)

Foi no segundo jogo do Brasil na Copa do Mundo de 1998, contra Marrocos, que a dupla se desentendeu. O volante e capitão reclamou com o atacante por conta de um lance e ainda o agrediu com a cabeça.