6 destaques da conquista do Pan 2007 no Rio de Janeiro

Há treze anos, elas fizeram história e levaram um Maracanã lotado à loucura com um verdadeiro show em campo. Hoje, domingo de dia das mães, relembraremos e exaltaremos as nossas ‘meninas de ouro’, que conquistaram o Pan-Americano de 2007 com uma campanha simplesmente irretocável. Do primeiro jogo à grande decisão – que será reprisada às 16 horas (de Brasília) na TV Globo -, a Canarinho não deu chance para suas adversárias. Sem dúvida, uma conquista emblemática coletiva, mas que teve também seus brilhos individuais. Vamos a eles?

Aline Pellegrino

U.S. v Brazil Soccer – Pan Am Games

Dona da camisa 3, a zagueira e capitã da Seleção Brasileira foi exemplar neste Pan-Americano. Com grandes atuações, foi o símbolo de um sistema defensivo intransponível, que não sofreu um gol sequer ao longo das seis partidas do torneio.

Rosana Augusto

Women’s Soccer – Uruguay v Brazil

Polivalente, atuou como ala durante o Pan de 2007 e foi fundamental para a alta produtividade ofensiva da equipe canarinha, construído jogadas, dando assistências e anotando gols durante a campanha. Foi a grande estrela da semifinal, indo às redes duas vezes contra o México.

Daniela Alves

U.S. v Brazil Soccer – Pan Am Games

Autora do primeiro e do último gol da Seleção na competição, a camisa 7 vivia um excelente momento em sua carreira e deixou sua marca em quase todos os jogos da campanha. Acabou sendo a terceira maior artilheira da Canarinho naquele Pan, com seis gols anotados, média de um por jogo.

Cristiane

XV Pan American Games

Com apenas 21 anos de idade, Cristiane já brilhava pelos gramados europeus em 2007, ano em que recebeu sua primeira indicação ao prêmio de melhor jogadora do mundo. Seu desempenho no Pan foi fundamental para garantir seu nome entre as finalistas, afinal, empilhou gols durante todo o torneio. Foi a vice-artilheira da Seleção, com oito bolas na rede.

Formiga

Brazil’s Miraildes Mota (C) vies for the…

Para que um sistema ofensivo tão recheado de estrelas pudesse brilhar em sua totalidade, era essencial uma volante combativa, intensa, firme nos desarmes e na recomposição. Descrição perfeita para Formiga, uma referência mundial para o futebol feminino.

Marta

XV Pan American Games

Fechamos essa lista com a maior jogadora da história da modalidade, uma das maiores referências esportivas do nosso país e do mundo. Dona da camisa 10 e detentora do título de melhor do mundo à época – venceu o prêmio em 2006 -, Marta ‘só não fez chover’ no Pan-Americano de 2007, terminando o torneio como principal artilheira, com 12 gols.