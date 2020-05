6 formas de contextualizar sua introdução – Notícias Concursos

“E ele entra na sala, senta na cadeira, abre seu caderno de prova, olha o tema da redação e…é go…ih, travou!

A realidade descrita também é a sua? Não se desespere.Uma das (se não a principal) causas do travamento ao iniciar uma redação é não saber as possibilidades variadas de se fazer isso.Muitas vezes temos o conhecimento,mas o fato de não saber aplicá-lo é que é a questão.Mas você pode acabar com esse problema hoje através deste artigo,pois nele eu vou te mostrar 6 formas de contextualizar sua introdução, e mais: essas formas estão descritas em ordem de complexidade! Confira!

A Contextualização é o primeiro que nos deparamos ao inciar um texto para alcançar uma boa nota e ignorá-lo significa a perda de pontos na competência dois, mas saiba que há 6 formas de garanti-la fazendo…

1-Definição

Essa forma de contextualizar, ao meu ver, é a forma mais fácil. O vestibulando que opta por ela irá simplesmente definir o tema social em questão e após essa definição, em geral, construção da tese é feita explicitando que apesar de importância de tal assunto, ele é ignorado.Veja um exemplo:

Tema: A inclusão digital da terceira idade no Brasil

A inclusão social é o conjunto de meios e ações que combatem a exclusão aos benefícios da vida em sociedade,provocada pelas diferenças. Apesar de tal importância, o que se faz presente no atual cenário brasileiro é justamente o contrário: a exclusão digital no que tange à conjuntura da terceira idade no Brasil…

2-Afirmação:

Nesta forma, o vestibulando deve trazer uma frase de impacto.Pense em você como uma espécie de Dom Pedro, “independência ou morte”, é uma frase que chama atenção certo? É exatamente isso que você deve fazer ao optar pela afirmação : fazer uma declaração que deixe o leitor do seu texto surpreendido, ou seja, apesar de ser uma das formas fáceis de contextualizar, não seja preguiçoso colocando uma frase qualquer (aqui é só sinceridade).

Tema : Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil.

A sociedade brasileira é uma conjuntura ignorante e intolerante! Não é surpreso vivenciar a intolerância religiosa existente atualmente, mas é surpreso ver que tal concepção social até hoje não tenha sido quebrada.

3-Comparação

Como assim comparar ? Você deve estar se perguntando, mas saiba que ela está em terceiro lugar justamente por ter seu nível de dificuldade mediano e ao mesmo tempo fácil de aplicar, até porque, o que mais nós fazemos é nos comparar com o coleguinha não é? Pois é, então é exatamente isso que você vai fazer com o país onde mora: comparar o problema existente nele com algo semelhante ou oposto que esteja ocorrendo no mundo. Veja:

Tema: A falta de segurança pública em evidência no Brasil

Recentemente, Nova York teve o seu número de homicídios diminuídos em até 87% no último ano.Em contrapartida, no Brasil, a situação é justamente o contrário: aumento da falta de segurança pública.

4-Citação

Inserir uma citação é uma das formas mais famosas e mais usadas para iniciar a redação.Por meio dela, o aluno pode contextualizar e construir sua tese com base na fala ou no pensamento de algum autor, escritor, filósofo ou sociólogo. Há ainda a possibilidade de inserir um trecho de uma música, qualquer forma de citação vale, contanto que tenha haver com a temática é claro, e a busca por uma citação que tenha relação com o problema na hora da prova é um verdadeiro problema que a ansiedade só faz piorar, mas nada que não se resolva com o estudo e prática de citações que se encaixem na maioria dos temas. Veja um exemplo:

Tema: Desafios para minimizar o impacto do descarte de lixo no Brasil

“O homem é aquilo que a educação faz dele”. Seguindo a lógica desse pensamento, Inmmanuel Kant, observam-se que atitudes cometidas atualmente pela sociedade brasileira conferem que a educação quanto ao descarte do lixo não tem feito parte do cotidiano social, visto que as causas e as consequências desses atos parecem passar despercebidas…

5-Exemplificação

Nesse caso o estudante deve iniciar seu texto fazendo menção a um caso parecido com a problemática em questão com o intuito de fazer com que a tese seja automaticamente creditada pelo exemplificação dada, ou seja, é uma forma capaz de embasar fortemente seu ponto de vista já na introdução.

Tema: A saúde pública no Brasil

Um relatório feito pela comissão de direitos humanos com mais de oito estados mostra que a situação dos hospitais públicos está caótica e desumana. Tal exemplificação mostra que a saúde pública no Brasil já se encontra “respirando por aparelhos” levando um maior número de pessoas a óbito.

6-Alusão histórica

Se você ama histórica com certeza não tem dificuldades em usar e abusar dessa forma de contextualizar a introdução.Tenha total certeza que fazer menção a um acontecimento passado e relacioná-lo a um acontecimento do presente já é um ótimo começo aos olhos do corretor, visto que o Enem valoriza muito um aluno que sabe relacionar diferentes áreas do conhecimento (a tal da interdisciplinaridade) além de mostrar, é claro, que o aluno frequentou bem as aulas de história. Veja um exemplo muito comum quando o tema é preconceito

Tema: O preconceito racial no Brasil

O preconceito racial no Brasil não é uma novidade: desde o ano de o século XV este impasse já vigorava com o processo de escravidão exercida por parte da colônia portuguesa, um preconceito de superioridade que, apesar de visto no passado, encontra espaço na sociedade atual.

Viu como você tem opções para iniciar sua redação? Aquele “branco” na hora da prova não significa que você não tem nenhum conhecimento para aplicar, mas sim, que sua mente está limitada a escrever de uma só maneira, mas agora não mais! Conhece vestibulandos com o mesmo problema? Então compartilha com todos eles, e mais: anota todas essas formas e continua ligado no blog que tem muito mais de onde veio este ! Bons estudos!