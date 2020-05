6 grandes goleiros em fim de contrato que logo ficarão livres no mercado

Estamos nos aproximando da reta final do mês de maio, período que, em condições normais, marcaria o ‘boom’ de rumores e especulações de mercado preenchendo os noticiários esportivos mundiais. Contudo, em virtude da pandemia de coronavírus, o calendário do Velho Continente foi completamente modificado, deixando a janela a próxima janela de verão em compasso de espera.

De qualquer forma, não faz mal nenhum dar aquela espiadinha em quais são os melhores jogadores que ficarão livres no mercado em breve, certo? Com base nas informações do site Transfermarkt, levantamos seis goleiros renomados com contrato por vencer no próximo mês de junho. Confira:

Diego López

Villarreal CF v RCD Espanyol – La Liga

O veterano arqueiro espanhol, que já defendeu clubes de peso como Milan e Real Madrid, segue em atividade em La Liga com a camisa do Espanyol, onde tem status de titular. Aos 38 anos de idade, ficará livre no mercado no dia 30 de junho deste ano.

Danijel Subasic

FBL-FRA-LIGUE1-MONACO-LYON

Goleiro mais importante da história recente da seleção croata, Subasic, ídolo da torcida do Mônaco, também está em fim de contrato junto ao clube do Principado. O arqueiro de 35 anos perdeu a titularidade para Benjamin Lecomte, mais jovem, e dificilmente renovará seu vínculo.

Marcelo Barovero

Monterrey v Morelia – Torneo Clausura 2020 Liga MX

Velho conhecido do futebol sul-americano – defendeu as camisas de River Plate e Vélez Sarsfield por longos anos -, o goleiro argentino de 36 anos está em reta final de contrato junto ao Monterrey (MEX). Será que seguirá em solo mexicano ou buscará uma nova aventura de carreira?

Joe Hart

Burnley FC v Norwich City – FA Cup Fourth Round

Titular absoluto do Manchester City entre os anos de 2010 e 2016, o arqueiro inglês foi negociado em definitivo ao Burnley em meados de 2018, após passar por Torino e West Ham via empréstimo. Aos 33 anos, seu vínculo com os Clarets se encerra no próximo dia 30 de junho.

Claudio Bravo

Manchester City v Manchester United – Carabao Cup: Semi Final

Bicampeão da Copa América como protagonista pela seleção chilena, o goleiro de 37 anos tem status de reserva absoluto no Manchester City, onde o brasileiro Ederson é inquestionável. Apesar de respeitado por Guardiola, tem somado cada vez menos minutos. Também ficará livre no mercado ao final do próximo mês de junho.

Gianluigi Buffon

AC Milan v Juventus – Coppa Italia: Semi Final

Profissional desde os anos 90, Gigi, um dos maiores goleiros deste século, também ficará livre no mercado em junho. Repatriado pela Juventus em meados de 2019 – após passagem pouco marcante com a camisa do Paris Saint-Germain -, o italiano assinou por apenas uma temporada, com promessa de decidir em 2020 o que faria no futuro. Está em conversas avançadas para renovar.