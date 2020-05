6 holandeses que passaram despercebidos pelo Real Madrid

Berço de craques históricos, a Holanda é uma das grandes escolas do futebol mundial, sem nenhuma dúvida ou questionamento. Curiosamente, o clube mais vitorioso do Velho Continente, o poderoso Real Madrid, não costuma ter muito sucesso em suas investidas por jogadores oriundos dos ‘Países Baixos’, ao contrário do rival Barcelona. Prova disso é a lista a seguir, com seis grandes jogadores holandeses que não marcaram época vestindo a camisa merengue. Confira:

1. Arjen Robben

Real Madrid’s Dutch midfielder Arjen Rob

O habilidoso ponta canhoto é ídolo e herói aos olhos da torcida do Bayern de Munique, clube ao qual dedicou uma década de sua carreira, com quase 150 gols anotados. Não teve o mesmo sucesso em sua breve passagem pelo Santiago Bernabéu, permanecendo apenas duas temporadas e se despedindo com 65 partidas disputadas e 13 gols anotados. Ao menos, foi campeão de LaLiga.

2. Klaas-Jan Huntelaar

Real Madrid v Atletico Madrid – La Liga

Centroavante que marcou época com as camisas de Ajax e Schalke 04, Huntelaar teve uma passagem ‘relâmpago’ pelo Real Madrid, permanecendo no clube por apenas um semestre entre 2008 e 2009. Anotou oito gols em 20 partidas realizadas, logo se transferindo ao Milan.

3. Rafael van der Vaart

Hercules v Real Madrid

O armador revelado pelas categorias de base do Ajax foi muito bem no clube de Amsterdã e no Hamburgo, mas quando recebeu a oportunidade de defender o gigante espanhol, não aproveitou tão bem. A concorrência em seu setor era altíssima, culminando em uma despedida precoce do meia após duas temporadas. 73 jogos e 12 gols para ele.

4. Royston Drenthe

Hercules v Real Madrid

Apontado como o ‘novo Davids’ em seu início de carreira, o volante holandês definitivamente sentiu o peso de ser associado a um dos maiores jogadores da história contemporânea de seu país. Não correspondeu às expectativas com a camisa de clube algum, muito menos com a do Real, deixando Madrid com apenas 65 jogos disputados ao longo de quatro temporadas de vínculo.

5. Wesley Sneijder

Real Madrid v Recreativo Huelva – La Liga

Um craque que também ‘não aconteceu’ vestindo a camisa blanca. Contratado em meados de 2007 junto ao Ajax, Sneijder permaneceu em Madrid até 2009, deixando o gigante merengue para acertar com a Inter de Milão. O resultado disso todos sabem: uma temporada surreal em 2010, conquistando a Champions como protagonista e fazendo uma Copa exemplar, ficando com o vice mundial.

6. Ruud van Nistelrooy

Real Madrid v Osasuna – La Liga

É o nome que menos merece estar nessa lista, pois teve números sólidos enquanto permaneceu na capital espanhola. Ainda assim, não passou perto de repetir os feitos dos tempos de Manchester United. 96 jogos e 64 gols anotados durante três anos e meio como centroavante madridista.