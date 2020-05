6 momentos marcantes da Arena Corinthians

Nesta data (10 de maio), há exatos 6 anos, a Arena Corinthians era inaugurada. A abertura do moderníssimo estádio, em 2014, marcou uma era de conquistas e de consolidação do Alvinegro Paulista no cenário nacional e internacional, além de ter criado um espaço para os corintianos chamarem de “casa”. Confira abaixo 6 momentos história desse novo palco sagrado do futebol brasileiro!

1. Abertura Copa do Mundo de 2014 FBL-WC-2014-MATCH01-BRA-CRO-FANS Maracanã? Morumbi? Allianz Arena? Beira-Rio? Mineirão? Não. A Arena Corinthians vai ficar eternizada como o palco da abertura da Copa do Mundo de 2014. O evento foi marcante não só para os corintianos, mas também para todos os brasileiros.

2. Campeonatos Paulista (2017, 2018 e 2019) FBL-BRAZIL-PAULISTA-CORINTHIANS-SAOPAULO Domínio em São Paulo! O Corinthians conquistou o tricampeonato paulista no Itaquerão.

3. Campeonatos Brasileiros (2015 e 2017) Corinthians v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2015 Além de “mandar” em seu estado, o Timão também conseguiu se expandir no âmbito nacional com o apoio da Arena, com dois Campeonatos Brasileiros.

4. Goleadas do Timão Corinthians v Sao Paulo – Brasileirao Series A 2015 Vencer é bom, mas golear é bom demais. Em sua nova casa, o Coringão meteu duas grandes goleadas: 6 a 0 no Cobresal, do Chile, em 2016, e absurdos 6 a 1 no arquirrival São Paulo, em 2015.

5. Jogos Olímpicos de 2016 Brazil v Canada Bronze Medal Match: Women’s Football – Olympics: Day 14 Além de ser o templo de abertura da Copa do Mundo, a Arena Corinthians também foi o palco de 10 partidas (entre o futebol feminino e masculino) dos Jogos Olímpicos de 2016.