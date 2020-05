6 promessas do Barcelona que devem ganhar destaque nos próximos torneios

O Barcelona é visto como um dos principais clubes europeus e apresenta um elenco de peso, como Lionel Messi, Luiz Suárez, Jordi Alba, Antoine Griezmann, entre outros. A cada tempo que passa, o clube catalão procura a renovação dos atletas, dando oportunidades para novos atletas e seus respectivos desempenhos. Conheça seis jovens do clube que serão considerados fundamentais para o próximo torneio:

6. Ronald Araujo

O uruguaio é zagueiro do Barcelona B. Além de realizar 42 partidas e marcar 6 gols com a camisa catalã B pela temporada 2018, o jogador mostra que está ganhando cada vez mais a confiança da equipe principal.

5. Junior Firpo

Atletico Madrid v FC Barcelona – La Liga Santander

Em agosto de 2019, o atleta foi anunciado pelo clube espanhol. Estreou no Barça no dia 24 do mesmo mês contra o Bétis, seu ex-clube, Firpo saiu do banco de reservas, entrou aos 35 minutos do segundo tempo e o Barcelona venceu por 5 a 2. De acordo com especulações, o jogador foi contratado para ser substituído de Jordi Alba, porém não atendeu às expectativas. No enquanto, Firpo pode vir a ganhar confiança de Quique Setién, que também o treinou no time de Sevilha.

4. Riqui Puig

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

O talento do espanhol pode ser visto a quilômetros de distância, mas até agora ele não teve oportunidades. De qualquer forma, o atleta é jovem e, ao que parece, terá sua grande oportunidade na próxima temporada para mostrar seus feitos para trazer prestígio e honrar a camisa do Barça.

3. Frenkie de Jong

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

O trabalho de Frenkie de Jong no Barcelona é perceptível e parece que a confiança que o clube deposita no jogador tende a crescer. Com as possíveis saídas de Vidal, Arthur e Rakitić, o clube denominou-o como intransferível, pois pretendem torná-lo uma peça fundamental da equipe.

2. Francisco Trincão

Sporting Braga v Rangers FC – UEFA Europa League Round of 32: Second Leg

A primeira contratação do Barcelona para a próxima temporada é Francisco Trincão, que é visto como uma grande joia do futebol português. Ele assinou um contrato de cinco temporadas com o Barça e integrará a equipe a partir de julho deste ano. Em sua temporada no Braga, ele deu um show e isso aumenta as expectativas dos fãs do Barcelona.

1. Ansu Fati

FC Barcelona v Real Sociedad – La Liga

A nova joia da La Masía encontrou um lugar na primeira equipe e sabe como aproveitar todas as oportunidades fornecidas. O jogador de 17 anos já mostrou que tem nível para qualquer equipe e é esperado que ele ganhe lugar fixo na equipe de Setién.