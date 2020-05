6 Startups abrem 155 vagas de emprego; confira os cargos

Em meio à pandemia, seis startups estão abrindo oportunidades de emprego. Ao todo, são 155 vagas de emprego para diversas áreas de atuação. O processo seletivo está sendo feito de forma 100% online. Saiba quais são as empresas e como se inscrever.

EF English Live

A English Live, maior escola de idiomas online do mundo, disponibiliza 30 vagas de emprego. As oportunidades são para a área Vendas e Pós-Vendas. Todo processo de contratação está sendo online, incluindo o treinamento e integração inicial, em decorrência da pandemia.

Os interessados devem se inscrever pelo site de recrutamento da empresa.

Grupo Nexxera

Grupo Nexxera, empresa da área de transações financeiras, abre 4 vagas de emprego. As vagas são para Analista de Estruturação (Produtos Financeiros), Analista de Crédito, Angular Front-End Developer e Analista de MKT. Há vagas disponíveis também para pessoas com deficiência.

Os interessados devem se inscrever pelo link: https://nexxera.gupy.io/

Vagas Provi

A Provi oferta 1 vaga de emprego, disponível para o cargo de Analita de Qualidade, plataforma que simplifica o crédito estudantil. A atividade do profissional será focada em criar procedimentos de teste e vai trabalhar próximo a POs, designers, devs e business.

Vagas Vitta

A empresa Vitta, uma das maiores empresas de tecnologia em saúde do Brasil, está disponibilizando 40 vagas de emprego para diversas áreas de atuação. As oportunidades são para as áreas de Analista de Experiência do Paciente, Médico da família, Desenvolvedor FrontEnd Pleno, Enfermeiro(a) – Equipe de Saúde, Desenvolvedor FrontEnd Pl/Sr, Estágio em Estudo de Mercado, Member Inbound Analyst e Estágio em Inside Sales.

Os interessados devem fazer sua inscrição pelo site.

Tembici

São 30 vagas abertas pela Tembici, a empresa é especializada em mobilidade urbana por meio do uso de bicicletas. As chances são para as áreas de logística, tecnologia, analista de atendimento, entre outros.

Inscrições: pelo site https://tembici.gupy.io/

Mycon

São no total, 50 novas vagas para a Mycon, fintech pioneira na área de consórcios que funciona sem vendedores humanos e que tem a menor taxa do mercado. As vagas são para os cargos de Especialista em A.I, Full Stack Developer, Customer Success, SDR / Inside Sales, Full Mobile Developer, Especialista em ChatBot, RH Pleno e Assistente Administrativo.

Os interessados devem realizar sua inscrição pelo site da empresa.