6 técnicos medalhões que nunca ganharam o Brasileirão

Muitos treinadores são chamados de “medalhões”. Pertencem não mais à nova geração, mas vêm já com uma carreira mais longa, consolidada ou não. É fato, porém, que muitos deles, apesar da rodagem e dos altos salários recebidos, jamais conquistaram a principal competição do calendário nacional: o Campeonato Brasileiro. O 90min, então, lista seis técnicos dos mais badalados que nunca alcançaram esta glória.

1. Mano Menezes Atualmente sem clube, tirou Grêmio e Corinthians da Série B, por exemplo. Além disso, detém três títulos de Copa do Brasil (1 pelo Timão e dois pelo Cruzeiro) e já passou por outros grandes clubes, como Flamengo e Palmeiras, sem contar a seleção brasileira.

2. Dorival Júnior Escolhido como treinador do Athletico-PR para 2020, já rodou por diversos clubes. Ganhou a Série B com o Vasco da Gama, a Copa do Brasil com o Santos e a Recopa Sul-Americana com o Internacional. Também trabalhou em Atlético-MG, Fluminense, Palmeiras, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro…

3. Adilson Batista Recentemente demitido do Cruzeiro, acumula apenas títulos estaduais (pela própria Raposa, Figueirense e América-RN). Ademais, passou sem ganhar nada por Grêmio, Santos, São Paulo, Corinthians, Ceará entre outros.

4. Levir Culpi Recentemente, anunciou sua aposentadoria. Mas, ao longo da carreira, dirigiu diversas equipes, tendo conquistado duas Copas do Brasil e duas Recopas Sul-Americanas, por Cruzeiro e Atlético-MG, uma Primeira Liga (Fluminense) e uma Série B (Galo). Também ergueu um Paulistão, por exemplo, no São Paulo, Mas faltou o Brasileirão.

5. Valdir Espinosa Ele nos deixou, infelizmente, no início de 2020. Mas sua história não se apaga. Campeão da América e do mundo com o Grêmio em 1983, treinou Botafogo, Fluminense, Flamengo, Internacional, Atlético-MG, Palmeiras, Corinthians. Faltou, sim, a consagração nacional.