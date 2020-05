7 clubes que já ganharam a Champions e são menores que o Atlético Madrid

O Atlético de Madrid cresceu muito na última década, de modo que deixou o desconforto da parte de baixo da tabela do Campeonato Espanhol para ousar brigar com Real Madrid e Barcelona. Para além do sucesso nacional, os Colchoneros também passaram, mesmo que sem sucesso, a brigar pela gloriosa Champions League, com direito a duas finais recentes (2014 e 2016). A falta da ‘Orelhuda’ machuca os espanhóis, no entanto, não reduz a dimensão do time, que é um dos grandes do futebol europeu, inclusive maior do que muitos vencedores da liga. Confira!

1. Estrela Vermelha (Sérvia) Estrela Vermelho bate Olympique de Marselha e leva a Champions League 1990/1991. Há quase 30 anos, o Estrela Vermelha, ainda pertencente à antiga Iugoslávia, surpreendentemente vencia o Olympique de Marseille, da França, e se sagrava campeão da Champions League (1990/1991). À época, o troféu serviu de um pequeno momento de felicidade para milhares de pessoas que viviam em meio à guerra e sofrimento.

2. Steaua Bucareste (Romênia) Há 34 anos, o Steaua Bucareste surpreendia o mundo ao vencer o Barcelona e sair com o título da Champions League. Histórico! O Steaua Bucareste superou o poderoso Barcelona na final da Champions League de 1985/86 e se tornou o primeiro clube da Europa Ocidental a levantar o troféu mais sonhado pelas equipes do Velho Continente. O feito, que esboçava uma consolidação do recomeço do futebol romeno, no entanto, acabou não tendo uma grande sequência.

3. Olympique de Marseille (França) Polêmica! Olympique de Marseille vence o Milan e fica com a Champions Leaague, mas escândalo de corrupção mancha premiação. Conquista arranhada! Há 27 anos, o Olympique de Marseille derrotava o Milan na grande decisão da Champions League (1992/93) e conquistava o único título francês do maior torneio de clubes do planeta. A conquista isolada, entretanto, acabou ficando marcada como um dos maiores casos de corrupção do futebol mundial.

4. Aston Villa (Inglaterra) Aston Villa ganha do poderoso Bayern de Munique na final da Champions League e garante ‘Orelhuda’ de 1981/82. Os tempos de glória do Aston Villa ficaram no passado distante, em uma época em que o tradicional clube inglês era relativamente temido. Contudo, hoje, o time não consegue nem pegar uma vaga na Champions League. De qualquer forma, na temporada 1981/1982, osVillans venceram o gigante Bayern de Munique e colocaram uma taça especial em sua coleção.

5. Hamburgo (Alemanha) Hamburgo supera Juventus e conquista tão sonhada Champions League de 1982/83. O Hamburgo é um clube muito tradicional na Alemanha, porém, praticamente ‘desapareceu’ nos últimos anos, principalmente do cenário internacional. De todo modo, há 37 anos, o Rothosen surpreendentemente vencia a Juventus e conquistava o seu maior e único título de Champions League.

6. Porto (Portugal) Champions League Final – AS Monaco v FC Porto Atualmente, é quase inimaginável pensar no Porto ganhar uma Champions League. Porém, os portugueses já conseguiram dominar a Europa em duas oportunidades: 1986/87 e 2003/04. Os troféus, no entanto, não colocaram o time como um grande figuração no âmbito global.