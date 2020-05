7 craques brasileiros que nunca ganharam a Champions League

Em meio a títulos regionais, nacionais e até mesmo mundiais pela seleção, alguns dos principais craques brasileiros deste século ‘bateram na trave’ na maior competição de clubes do Velho Continente, a Champions League. A seguir, listaremos sete grandes jogadores nossos que construíram ou ainda constroem longa e prolífica trajetória na Europa, mas que não tiveram sucesso na perseguição à tradicional ‘Orelhuda’. Confira:

Thiago Silva

Club Brugge KV v Paris Saint-Germain: Group A – UEFA Champions League

Revelado pelo Fluminense, Thiago Silva está na Europa desde 2009, mas ainda não experimentou a glória de erguer a tão sonhada Champions League. Foram três temporadas vestindo a camisa de um Milan em entressafra e, desde 2012, representa o ‘novo rico’ Paris Saint-Germain, que desponta como candidatíssimo ao título em 2019/20. Será que o zagueirão vai conseguir ‘sair da fila’?

Alex

Fenerbahce SK v Olympique de Marseille – UEFA Europa League

Craque de bola, o armador não vestiu camisas tão ‘pesadas’ no Velho Continente, e justamente por isso ficou distante de conquistar a Champions. Apesar disso, seus oito anos de carreira dedicados ao clube turco merecem todas as reverências: 378 jogos, com 185 gols anotados e 162 assistências, média de 0,9 participação para gol/partida, ‘surreal’ para um meio-campista.

Juan

UC Sampdoria v AS Roma – Serie A

Presente em nossa seleção brasileira do século XXI, o zagueirão revelado pelo Flamengo, dono de uma técnica apuradíssima, também encerrou sua carreira sem ter conquistado a ‘Orelhuda’. Jogou em alto nível por Bayer Leverkusen e Roma, clubes que tradicionalmente não têm muita sorte em competições europeias…

Romário

Romario at PSV

O ‘Baixinho’ pode se orgulhar de ter conquistado quase tudo em sua enorme e bem sucedida carreira, quase sempre sendo protagonista das campanhas vitoriosas. A Champions, no entanto, é o único ‘asterisco’. Detalhe pequeno para quem conquistou a maior honraria coletiva por seleções (Copa) e a maior honraria individual para um jogador, a Bola de Ouro (1994).

Philippe Coutinho

Schalke 04 v Bayern Munchen – German DFB Pokal

Cria do Vasco, o armador de 27 anos ainda tem bastante tempo pela frente para tentar preencher a ‘lacuna continental’ que há em seu currículo. Oportunidades não lhe faltaram, já que, em dez anos de futebol europeu, Coutinho vestiu a camisa de três dos maiores clubes do mundo: Inter de Milão, Liverpool e Bayern de Munique. Saiu dos Reds pouco antes da incrível jornada de 2018/19. Azar?

Ronaldo Fenômeno

Real Madrid v Partizan Belgrade – UEFA Champions League Group F

Por mais bizarro que isso possa parecer, o Fenômeno se despediu dos gramados sem ter conquistado a Europa. Sua jornada no Velho Continente foi rica, recheada de gols e camisas pesadas, como Inter de Milão, Real Madrid, Barcelona e Milan. A Orelhuda, no entanto, não veio para o campeão do mundo de 2002 e detentor de três prêmios do Bola de Ouro.

Ederson

Real Madrid v Manchester City – UEFA Champions League

Entre Benfica e Manchester City, o goleirão disputou inúmeras edições de Champions League, mas ainda não conseguiu conquistá-la. Bem como Coutinho, Ederson ainda é jovem (26 anos) e terá várias oportunidades de reverter essa ‘sina’ ao longo de sua carreira, afinal, deve permanecer no Velho Continente por bastante tempo.