7 craques que foram recusados pelo futebol brasileiro antes da fama

Indispensáveis? Não aqui! O futebol brasileiro tem como marca o poder de revelar grandes craques do esporte. Porém, os clubes do país verde e amarelo também poderiam ser conhecidos por terem recusado verdadeiras estrelas do mundo da bola. Confira 7 exemplos na lista abaixo!

1. Chicharito Hernández (Internacional) Vancouver Whitecaps v Los Angeles Galaxy Cobiçado em todo mundo entre meados dos anos 2000 e começo da década de 2010, Javier Hernández Balcázar, o popular ‘Chicharito’, Los Angeles Galaxy, foi recusado no Internacional. O motivo, no entanto, foi a idade do mexicano, que, em 2005, tinha apenas 16 anos e não poderia fechar com o Colorado.

2. Henrikh Mkhitaryan (São Paulo) O armênio Mkhitaryan, emprestado pelo Arsenal à Roma, fez um “estágio” no São Paulo, em 2003, e poderia ter ficado no clube. Contudo, o garoto de 13 anos era muito novo e voltou para o seu país.

3. Luis Suárez (Flamengo) FC Barcelona v Club Atletico de Madrid – Supercopa de Espana: Semi Final Luis Suárez, do Barcelona, poderia ter defendido as categorias de base do Flamengo, em 2006. Entretanto, o uruguaio não agradou o “olheiro” e ex-jogador Andrade e acabou sumindo dos radares do clube carioca. À época, o atacante era um dos destaques das divisões inferiores do Nacional, do Uruguai.

4. Falcao García (Santos) Ziraat Turkiye Kupasi (Turkish Cup)”Galatasaray AS v Caykur Rizespor AS” Promissor, Falcao García, atualmente no Galatasaray, ainda dava os seus ‘primeiros passos’ no futebol quando foi oferecido e rejeitado pelo Santos. À época, em 2008, o atacante defendia do River Plate e poderia ter pintado na Vila Belmiro por cerca de 3 milhões de dólares, no entanto, o Peixe não quis entrar no negócio.

5. Ederson (São Paulo) Manchester United v Manchester City – Premier League Atualmente no Manchester City, o goleiro Ederson poderia ter defendido a meta do São Paulo. Porém, o Tricolor dispensou o arqueiro de 15 anos, por telefone, em 2009, e teve que ver o paredão crescer em outros horizontes.

6. James Rodríguez (Palmeiras) Real Madrid v Real Sociedad – Copa del Rey: Quarter Final James Rodríguez, do Real Madrid, apareceu para o futebol mundial como um grande craque, tendo deixado o Envigado e defendido alguns gigantes da Europa, como o Porto e o Bayern de Munique. Porém, antes de ir para o Velho Continente, o camisa 10 poderia ter brilhado no Palmeiras. A negociação só não aconteceu por “veto” de Jorginho, auxiliar de Muricy Ramalho, em 2009.