7 famosos que torcem para o Corinthians

O Corinthians tem a maior torcida do Estado de São Paulo e a segunda maior do Brasil. É natural, portanto, que expoentes de diversas áreas sejam integrantes do Bando de Loucos. Sendo assim, selecionamos sete deles, que não cansam de demonstrar sua paixão pelo Timão.

1. Anderson Silva Um dos grandes lutadores de MMA de todos os tempos, já representou o Timão até mesmo dentro do octógono.

2. Luciano Huck Um dos apresentadores mais famosos da televisão brasileira nunca se furtou de postar fotos com o uniforme do clube

3. Rita Lee Fez a música “Amor Branco e Preto” em homenagem ao Corinthians e já se apresentou no palco com integrantes da Democracia Corintiana.

4. Thiaguinho Cantor de pagode dos mais badalados, é presença constante nos jogos do Corinthians.

5. Emerson Fittipaldi É o único piloto na história a vencer o Mundial de Fórmula 1 e as 500 Milhas de Indianápolis por duas vezes. Uma trajetória de vitórias que combina com seu clube do coração.

6. Sabrina Sato Depois de ganhar fama no BBB e virar apresentadora de televisão, se tornou até mesmo Rainha de Bateria da Gaviões da Fiel, escola de samba paulista.