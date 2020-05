7 famosos que torcem para o Fluminense

Clube tradicional e pioneiro no futebol brasileiro, o Fluminense é o time do coração de algumas personalidades ilustres de nosso país. Pesquisamos nomes importantes de diversas áreas de atuação/interesse e chegamos a esta lista final, com sete famosos que escolheram as três cores que traduzem tradição para levar no peito e na alma. Confira:

Fernanda Montenegro (atriz)

Jô Soares (apresentador e dramaturgo)

Lulu Santos (cantor)

Evandro Mesquita (cantor)

Pedro Bial (apresentador)

Rafael Portugal (humorista)

Chico Buarque (cantor e compositor)