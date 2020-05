7 famosos que torcem para o Galo

Dono da maior torcida de Minas Gerais, o Atlético-MG conta com o apoio de diversos famosos de diferentes áreas de atuação. Entre atletas de outras modalidades, jornalistas e artistas, listamos abaixo 7 fanáticos que fazem parte da Massa mais fanática do país. Confira:

Chico Pinheiro

O jornalista e apresentador da rede Globo não perde nenhuma oportunidade de declarar seu amor ao Galo, seja ao vivo na televisão ou nas suas redes sociais.

Fernanda Keulla

Fernanda participou (e ganhou) do BBB13. E 13 é Galo, como bem sabe a mineira.

Daniel de Oliveira

O ator é fanático pelo Galo. Sempre que pode, acompanha o time da arquibancada.

Paulo Xisto

O baixista do Sepultura, banda criada no bairro Santa Tereza, um dos redutos alvinegros de Belo Horizonte, já tocou em vários festivais com o manto sagrado. É frequentador assíduo dos jogos do Galo.

Sheilla Castro

Sheilla é bicampeã olímpica (2008 e 2012) e nunca escondeu de ninguém sua paixão pelo Galo. Atualmente jogando no Minas e morando em Belo Horizonte, tem acompanhado de perto o time.

Ricardo Lucarelli

Mais um campeão olímpico nascido em Minas e mais um atleticano. Todo mineiro é atleticano?

Djonga

Um dos rappers mais badalados do Brasil na atualidade, Djonga é torcedor fanático pelo Atlético, além de aparições em suas redes sociais com a camisa alvinegra, o cantor já fez uma música em homenagem ao aniversário do Galo junto de vários outros cantores do mesmo gênero musical.