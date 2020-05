7 famosos que torcem para o Grêmio

“Ser gremista é o sonho delirante de não conseguir na vida ser uma outra coisa.” Esta é uma das mais famosas frases de Paulo Sant’Ana. Pois este sentimento repercute, claro, entre os famosos. O 90min apresenta algumas das personalidades, brasileiras e mundiais, que têm o Grêmio como time do coração.

1. Gisele Bündchen

A gaúcha de Horizontina é a top model mais famosa do planeta. Casada com Tom Brady, astro maior do futebol americano, ela é fã do Tricolor.