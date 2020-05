7 famosos que torcem para o Internacional

Ser colorado é vestir um manto repleto de histórias e bater no peito todo o amor pelo clube. Você pode falar com qualquer colorado que encontrar na rua e perguntar sobre seu sentimento, e ele irá deixar claro o passado e presente que o clube significa para ele. E por isso, o 90min separou sete famosos que representam a camisa do Internacional pelo Brasil inteiro. Confira!

Renata Fan

A gaúcha de Santo Ângelo não podia estar de fora dessa lista. Colorada assumida e conhecida nacionalmente pelo seu amor ao clube, Renata não esconde de ninguém todas as situações que já passou com o Inter.

Patrícia Poeta

Patrícia nunca escondeu seu amor pelo clube e até mesmo cogitou viajar com a sua família para o Mundial de Clubes em 2010 em que o colorado perdeu na semifinal para o Mazembe. A gaúcha relata que desde jovem ouvia os jogos e músicas do clube quando estava no carro junto com a família.

Júlia Lemmertz

A atriz conhecida nacionalmente pela suas atuações, não nega o amor pelo manto colorado. Em entrevistas, Júlia já relatou suas emoções e experiências na vitória do Inter no Mundial de Clubes em 2006 contra o Barcelona e da virada histórica nos minutos finais quando Giuliano marcou sobre o Estudiantes na Libertadores de 2010, levando o time para a semifinal do campeonato.

Rafinha Bastos

Rafinha sempre manifestou sua paixão pelo clube nos programas que participou. Já teve a oportunidade de cobrir a Libertadores da América de 2010, na qual o Inter foi campeão, conciliando sua profissão com um momento marcante como torcedor.

Britto Júnior

O apresentador e jornalista é nascido na Serra Gaúcha e mesmo de longe, relata seu amor e apoio ao clube pela redes sociais. Mesmo morando em São Paulo, o gaúcho não perde um jogo em sua casa e faz dela um Gigante da Beira-Rio.

Armandinho

O cantor e compositor gaúcho se diz um colorado raiz quando é perguntado para que time ele torce. O artista chegou a participar já de vídeos no canal do Internacional para relatar o seu amor ao clube.

Luis Fernando Veríssimo

O escritor gaúcho conhecido nacionalmente pelos trabalhos realizados, também veste o manto vermelho. Nascido em Porto Alegre, o colorado tem como recordação a equipe de 70, que levantou a taça do Campeonato Brasileiro de 1975.