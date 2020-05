7 famosos que torcem para o Santos

O Santos é um dos times de maior história no futebol brasileiro. E, com isso, arrebata fãs por tudo quanto é canto. Mas você saberia dizer quais famosos torcem pelo clube paulista? O 90min apresenta sete dos mais renomados fãs do Peixe.

1. Supla O cantor puxou o seu pai, Eduardo Suplicy, e leva o Santos no coração.

2. Milton Neves Um dos jornalistas mais famosos e controversos do Brasil é santista fanático.

3. Faustão Ele é um dos mais renomados apresentadores de televisão do país. E é, também, alvinegro.

4. João Doria Empresário e atual governador do Estado de São Paulo, nunca escondeu sua paixão pelo preto e branco da Vila Belmiro.

5. Paulo Vilhena O ator tem o Santos como o time da vida, seguindo os passos de colegas como Oscar Magrini e Débora Bloch.

6. Fábio Jr. É um dos grandes nomes da história da música brasileira. E suas canções de amor se misturam com a paixão pelo Peixe.