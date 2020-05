7 famosos que torcem para o Vasco

Dono de uma gigante, apaixonada e fiel torcida, o Vasco da Gama é o time do coração de algumas personalidades ilustres de nosso país. Pesquisamos nomes importantes de diversas áreas de atuação/interesse e chegamos a esta lista final, com sete famosos que escolheram a cruz de malta para carregar no peito. Confira:

Fátima Bernardes (apresentadora)

Fábio Porchat (humorista)

Paulinho da Viola (musicista)

Rodrigo Hilbert (ator)

Fernanda Abreu (cantora)

Paulo Coelho (escritor)

Iza (cantora)