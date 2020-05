7 jogadores que jogaram em mais de 10 times diferentes

Modo carreira no videogame? O futebol é um dos esportes que mais possibilitam que os atletas circulem entre os clubes, de modo que há jogadores que nunca ‘cansam’ de jogar bola e, para não perderem o ritmo, ficam rodando de um time para outro. Confira 7 exemplos na lista abaixo!

Em quase 21 anos de carreira, o francês Anelka atuou em 12 times, incluindo alguns gigantes, como o Real Madrid e Liverpool. No total, o atacante disputou 738 partidas e marcou 222 gols – somando os números com a seleção.

Craque, Rivaldo se notabilizou no Barcelona, mas também defendeu Corinthians, Palmeiras, São Paulo, Cruzeiro e outros clubes no Brasil e no mundo. Em quase 23 anos de carreira, ele atuou em 15 times, disputou 911 jogos e marcou 425 gols – incluindo os números pela Seleção Brasileira.

3. Luca Toni (16 clubes)

Refência, o gigante Luca Toni atuou por cerca de 22 anos e defendeu 16 equipes, com um total de 689 partidas (incluindo os jogos pela Seleção Italiana) e 315 gols marcados.

Clubes: Modena FC (1994-1996), Empoli F. C. (1996-1997), Fiorenzuola (1997-1998), AS Roma (1998-1999), FC Treviso (1999-2000), Vicenza Calcio (2000-2001), Brescia Calcio (2001-2003), US Palermo (2003-2005), ACF Fiorentina (2005-2007), Bayern de Munique (2007-2009), AS Roma (2010), Gênova CF C. (2010-2011) Juventus (2011-2012), Al-Nasr SC (2012), CF Fiorentina (2012-2013) e Hellas Verona (2013-2016).