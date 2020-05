7 jogadores que voltaram com novo visual depois da quarentena

Pouco a pouco o futebol começa a ser retomado nos grandes centros, para a alegria do torcedor que estava com saudade de acompanhar sua equipe e seus ídolos. Muitos deles, no entanto, voltaram ‘mudados’ pós-quarentena: entre novos penteados, cortes e estilos, confira sete jogadores que apareceram bem diferentes no retorno dos treinamentos:

Roberto Firmino

O atacante brasileiro retornou às atividades no Liverpool com uma vasta cabeleira. Caiu bem?

Son Heung-min

Se Firmino parece ter dado um tempo nos cortes de cabelo, o atacante coreano do Tottenham voltou aos treinamentos com um penteado mais moderno.

Jorginho

O volante ítalo-brasileiro do Chelsea apareceu em vídeo recente portando uma barba mais preenchida e uma cabeleira bastante bagunçada. Está precisando de uma tesoura, Jorginho?

Diego

O armador do Flamengo também deixou o cabelo crescer durante o período de quarentena, retornando aos treinamentos com um ‘coque samurai’ de respeito. Ou não?

Lionel Messi

Barcelona Players Return To Training Following Coronavirus Lockdown

Na última vez que vimos o melhor do mundo em ação, a barba estava vasta e o cabelo, mais aparado. Agora vemos o contrário: mais cabelo e barba totalmente feita.

Paolo Guerrero

O centroavante peruano, que sempre apostou em um estilo mais arrojado na cabeleira, retornou aos treinamentos do Internacional com um penteado mais tradicional.

Victor Ferraz

O lateral-direito do Grêmio retornou às atividades com um estilo diferente ao que está habituado: com barba. Puxando pela memória, difícil lembrar de Victor Ferraz nesse estilo, certo?