7 negociações das quais os clubes certamente se arrependeram

Prever o que vai acontecer na carreira de um jogador de futebol é quase que impossível. Por isso, às vezes um clube se vê obrigado a vender atletas até para aproveitar uma oportunidade de negócio. Depois, obviamente, há casos em que o arrependimento bate às costas do dirigente, mas daí já é tarde demais. A hora, agora, é de relembrar seis casos em que isso certamente aconteceu.

O Manchester City, já com Guardiola de treinador, deixou o ponta se transferir para o Borussia Dortmund, em 2016, por 8 milhões de euros. Hoje, o atleta vale nada menos que 117 milhões de euros. Segundo o técnico, foi o atleta que não aceitou o desafio de defender a equipe inglesa.

A visão era de que o centroavante não se encaixava na filosofia e estilo de jogo do Barcelona. Hoje, porém, o time espanhol poderia fazer um bom uso do atleta que é referência mundial. E olha que ele se transferiu para a Sampdoria, em 2011, por apenas 300 mil euros.

Se o Valencia soubesse no que o meia se transformaria, teria deixado ele ir embora em 2011? Possivelmente, não. Mas a verdade é que foi vendido por somente 6 milhões de euros e logou brilhou pelo Málaga. Desde2013, é jogador do Real Madrid.

4. Paul Pogba (Manchester United)

O arrependimento do Manchester United em deixá-lo ir embora para a Juventus, em 2012, foi tão grande que, mais tarde, o trouxe de volta como o jogador mais caro da história do clube. Em Old Trafford, o meio-campista jamais repetiu o futebol dos tempos de Itália.