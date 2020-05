8 atacantes que já ganharam a Champions e são piores que Ibrahimovic

Já vivendo a reta final de sua extensa e prolífica carreira, Zlatan Ibrahimovic é, sem nenhuma dúvida, um dos maiores centroavantes deste milênio. São 460 gols e 179 assistências em 751 partidas disputadas, distribuídas entre suas passagens por diversos gigantes do Velho Continente: Ajax, Juventus, Barcelona, Milan, Inter de Milão, Manchester United e Paris Saint-Germain. Contudo, mesmo tendo vestido a camisa de alguns dos maiores clubes do mundo, o sueco jamais experimentou a glória de erguer a Champions League. Parece surreal, mas é verdade: os oito atacantes listados a seguir conquistaram a Europa, mas Zlatan não. Confira:

Divock Origi

Esforçado, mas não muito mais que isso, o centroavante belga foi campeão da Europa pelo Liverpool em 2018/19. Fazendo gols importantes na campanha, inclusive na semifinal contra o Barcelona.

Lucas Vázquez

Fruto da base do Real Madrid, Vázquez é adorado por Zidane, mas não conta com o mesmo prestígio junto ao torcedor madridista. Ainda assim, é tricampeão europeu: 2016, 2017 e 2018.

Pedro

Fruto das canteras do Barça, Pedro atualmente defende o Chelsea, mas viveu as grandes glórias de sua carreira na Catalunha. Assim como Vázquez, também é tricampeão europeu: 2009, 2011 e 2015.

Mario Gómez

Respeitado por diversas torcidas do futebol alemão, ‘Super Mário’ é um centroavante de vigor e bom poder de finalização, mas nunca foi genial. No entanto, foi fundamental na campanha do título europeu do Bayern de Munique em 2012/13.

Goran Pandev

O elenco da Inter de Milão 2009/10 contava com algumas peças de qualidade questionável, como Arnautovic, Balotelli e o macedônio Goran Pandev. Essa conquista de Champions teve requintes de crueldade com Zlatan, que decidiu deixar os Nerazzurri na temporada anterior, insatisfeito com os constantes fracassos do clube a nível europeu…. Pois é.

Eiður Smári Guðjohnsen

Você se lembra do centroavante islandês? Pois é. Total coadjuvante na ‘era de ouro’ do Barcelona, mas ainda assim, campeão do continente em 2008/2009, uma temporada antes de Ibrahimovic aterrissar na Catalunha. Posteriormente, o Barça tornaria a conquistar a Champions, já sem o sueco.

Alberto Gilardino

Para muitos, o último grande Milan data da temporada 2006/07, justamente quando o gigante rossonero conquistou sua última edição de Champions. Gilardino, que nunca foi um centroavante badalado na Itália, era opção ao experiente Filippo Inzaghi.

Milan Baroš

Apenas 68 partidas e 19 gols anotados ao longo de três temporadas vestindo a camisa dos Reds. Números modestíssimos, mas bem, está lá no currículo do centroavante tcheco a conquista da Champions 2004/05, uma das mais épicas da história da competição.