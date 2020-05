8 dos jogadores mais versáteis do futebol mundial

Olhar para um jogador e saber que ele pode fazer várias funções dentro de campo é algo que, normalmente, os treinadores gostam. Por vezes, não é nem preciso mexer na equipe, uma vez que basta fazer um pequeno ajuste de função para que ela engrene. Se esta peça está no banco, o técnico a chama com a mais absoluta tranquilidade. É hora, então, de conhecer oito dos atletas mais versáteis do futebol atual.

1. Saúl Ñíguez Ele é uma das estrelas do Atlético de Madrid. No início de sua carreira, antes de se tornar um meia criativo, jogou até de zagueiro. Porém, sempre que é necessário, preenche lacuna até na lateral esquerda.

2. Joshua Kimmich Tem classe para atuar tanto de zagueiro como no meio-campo. O Bayern de Munique, então, agradece.

3. James Milner Como ala, nos tempos de Leeds United, chegou a ser o jogador mais novo a marcar um gol na Premier League. Depois, por Aston Villa e Manchester City, se tornou pilar de meio-campo. Agora, no Liverpool, jogou uma temporada completa na lateral esquerda, mas preenche também o lado oposto e faz funções ofensivas e defensivas no meio.

4. Daley Blind É competente tanto como zagueiro como na função de cabeça de área. Lembrando, também, que o jogador do Ajax pode atuar como lateral-esquerdo.

5. Emre Can Borussia Moenchengladbach v Borussia Dortmund – Bundesliga Jogador do Borussia Dortmund, ele pode ser utilizado tranquilamente no meio-campo e na linha defensiva – nesta segunda, como zagueiro central ou pelo lado.

6. David Alaba Não é apenas um lateral-esquerdo. Jogou a Euro de 2016, pela Áustria, como um camisa 10 por conta de seu talento. Porém, a capacidade de passe, velocidade e dinamismo também dão ao atleta do Bayern de Munique a chance de atuar um pouco mais atrás no meio-campo, ou até saindo pelos lados. Ah, e se disserem que ele vem jogando de zagueiro, pode acreditar.

7. Ashley Young Seu sucesso como lateral-esquerdo lhe rendeu uma vaga na seleção da Inglaterra na última Copa do Mundo. E pensar que, depois que se mudou para o Manchester United, atuou de atacante e até de camisa 10… Atualmente, defende a Inter de Milão.