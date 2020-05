8 jogadores europeus que têm a cara da Libertadores

São poucos os jogadores europeus que se arriscam a se transferir para o futebol da América do Sul. Ao mesmo tempo, qual o torcedor que não gostaria de ver essas grandes estrelas atuando, por exemplo, na Libertadores? Pois o 90min apresenta oito representantes do futebol da Europa que, sim, têm a cara da principal competição do continente.

1. Sergio Ramos É um líder nato, aquele xerifão com os quais normalmente os campeões da Libertadores contam em sua zaga. E se for preciso ele dá aquela chegada mais forte sem titubear.

2. Giorgio Chiellini Sua expressão séria assusta qualquer atacante. E esta cara fechada é inversamente proporcional à qualidade do seu futebol. É um zagueiro e tanto.

3. Thomas Müller Eita que este é um atacante reclamão, que cercaria os árbitros sul-americanos a todo momento. Mas, ao mesmo tempo, sabe como poucos colocar a bola na rede e tem muita raça.

4. Carles Puyol O ex-zagueiro espanhol parecia que estava em toda parte do sistema defensivo. Marcava com uma competência incrível e era incansável na tentativa de evitar os gols dos adversários. Se fosse preciso, não tinha medo de se atirar na frente da bola.

5. Jamie Vardy O atacante é um exímio finalizador e sabe se impor dentro da grande área de uma forma a assustar os marcadores. E como os sul-americanos gostam deste tipo de artilheiro.

6. Mario Balotelli Tem a marra de muitos jogadores sul-americanos. Se por vezes parece não querer nada com nada, de uma hora para outra lá está ele para decidir uma partida.

7. Romelu Lukaku Ele é, literalmente, um tanque. O atacante belga se utiliza muito bem de seu porte físico para passar por cima dos adversários. Tirar a bola dele é quase impossível pelo tamanho de seu corpanzil.