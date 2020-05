8 jogadores famosos no Brasil que ninguém conhece na Europa

Não há dúvida de que a Série A é o campeonato sul-americano mais acompanhado pelos clubes europeus, muito em função da tradição brasileira em produzir jovens talentos em larga escala. Contudo, nem sempre o sucesso em território tupiniquim significa prestígio/oportunidade de carreira no Velho Continente. A seguir, listaremos oito jogadores famosos e bem sucedidos no nosso país, mas que são ‘desconhecidos’ em solo europeu:

Diego Souza

Gremio v Sao Luiz Play the Rio Grande do Sul State Championship With Closed Doors as a Precautionary

Profissional desde 2003, Diego Souza já foi de meia à centroavante e vestiu a camisa de nada menos que dez clubes brasileiros diferentes, conquistando títulos importantes ao longo de sua carreira. Não dá para dizer, porém, que é famoso no Velho Continente: teve passagens meteóricas por Benfica (sequer jogou) e Metalist, da Ucrânia, onde praticamente não foi aproveitado.

Diego Tardelli

Beijing Renhe v Shandong Luneng Taishan – 2018 Chinese Super League

Atualmente no Atlético-MG, o centroavante também tem um currículo extenso e está na ativa desde 2003, mas não marcou época em suas curtas experiências europeias: 17 jogos pelo Real Betis (ESP), 18 pelo PSV (HOL) e uma breve passagem pelo Anzhi, da Rússia. Na China, no entanto, tem status de ídolo e referência junto ao torcedor do Shandong Luneng.

Fábio

FBL-LIBERTADORES-RIVER-CRUZEIRO

Trata-se de um dos goleiros mais constantes e regulares do futebol brasileiro nos últimos 20 anos mas, inexplicavelmente, nunca recebeu os holofotes que merecia. É o maior ídolo da história do Cruzeiro, clube pelo qual se aproxima da incrível marca de 900 partidas disputadas. Nunca defendeu a Seleção Brasileira principal e nunca atuou fora do Brasil, apesar de ter mostrado futebol pra isso.

Dudu

Palmeiras v Gremio – Brasileirao Series A 2019

Quem também mostra futebol de qualidade há longos anos é o camisa 7 do Palmeiras mas, surpreendentemente, o ‘chamado’ da Europa não veio para Dudu desde que se consolidou como um dos melhores de sua posição em atividade no Brasil. Teve uma passagem curta pela Ucrânia (Dinamo de Kiev) entre 2011 e 2013, antes de estourar por aqui.

Thiago Neves

Gremio v Sao Luiz Play the Rio Grande do Sul State Championship With Closed Doors as a Precautionary

O armador já foi motivo de disputa entre clubes brasileiros e já foi, também, gancho para provocação entre rivais locais ao fechar com o Flamengo após passagem de sucesso pelo Fluminense. O grande prestígio por aqui, no entanto, só lhe rendeu uma transferência europeia: para o Hamburgo (ALE), em 2008. Disputou apenas nove partidas e logo foi negociado.

Everton Ribeiro

Flamengo v Barcelona – Copa CONMEBOL Libertadores 2020

Grande destaque do Cruzeiro bicampeão brasileiro em 2013/14, motorzinho do Flamengo que conquistou quase tudo em 2019… Everton Ribeiro é um craque silencioso, por vezes menos valorizado do que merece, e talvez por isso nunca tenha sido alçado ao posto de ‘material para a Europa’. Tinha e ainda tem qualidade para brilhar lá fora, principalmente por sua inteligência.

Victor Cuesta

Internacional v Flamengo – Copa CONMEBOL Libertadores 2019

O zagueiro argentino alia recurso técnico, força física, altura e qualidade no jogo com os pés, tendo se estabelecido, há muito, como um dos melhores de sua posição em atividade na nossa Série A. Surpreende o fato de nunca ter emplacado uma experiência fora da América do Sul: antes do Internacional, defendeu Independiene, Huracán, Defensa y Justicia e Arsenal de Sarandí.

Gil

Corinthians v Santos – Brasileirao Series A 2019

Fechamos essa lista com mais um grande zagueiro. Ídolo da torcida do Corinthians, Gil viveu seu auge aos 26/27 anos, conquistando o prêmio Bola de Prata nos Brasileiros de 2014 e 2015, sagrando-se campeão nesta última edição. Contudo, sua única experiência europeia data de antes disso, entre 2011 e 2012, fazendo 40 jogos pelo modesto Valenciennes.