9 craques brasileiros que nunca ganharam a Libertadores

A Copa Libertadores é o torneio mais importante da América do Sul e um dos mais relevantes do planeta, de modo que todos os jogadores brasileiros (e sul-americanos) sonham em ao menos ter uma chance de conquistar a Glória Eterna. Porém, com a saída cada vez mais precoce do futebol verde e amarelo, muitos craques acabam não tendo essa oportunidade. Confira!



Casemiro



Real Betis Sevilla v Real Madrid – La Liga Santander

Carlos Henrique Casimiro, popular “Casemiro” ou ainda “Casemito”, é um dos principais volantes do mundo, sendo multicampeão e peça-chave do Real Madrid e da Seleção Brasileiro. Porém, o camisa 14 saiu do São Paulo ainda muito novo e não teve chances de levantar o tão sonhado título de Copa Libertadores.

Roberto Firmino



Liverpool FC v Atletico Madrid – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Craque, Firmino deixou o Brasil ainda sem brilhar na elite do futebol sul-americano. O astro foi negociado pela Tombense, com o Hoffenheim, da Alemanha, em 2011, sem ter disputado uma partida sequer pela Copa Libertadores da América.

Kaká



Legendary football player Kaka visited the stadium St. Petersburg

Ricardo Izecson dos Santos Leite, o popular ‘Kaká’, era um dos grandes nomes de sua época, tendo muito destaque no Milan e alguns bons momentos no Real Madrid. Revelado pelo São Paulo, o meia-atacante deixou o país ainda novo e não teve chances de conquistar a Libertadores. Em seu retorno ao clube, o astro também não conseguiu conquistar a América.

Gabriel Jesus



Real Madrid v Manchester City – UEFA Champions League Round of 16: First Leg

Do Palmeiras para o mundo… Gabriel Jesus deixou o futebol brasileiro ainda muito cedo e apesar de ter conquistado títulos de expressão, como a Copa do Brasil (2015) e o Brasileirão (2016), nunca levantou a taça da Copa Libertadores. O destaque do Manchester City também persegue a “Orelhuda” da Champions League.

Adriano Imperador



Flamengo v Corinthians – Libertadores Cup 2010

Adriano poderia ter sido “maior”, no entanto, o Imperador decidiu seguir o coração e largou o futebol quando ainda tinha muito para oferecer. Escolhas à parte, o goleador se aposentou sem ter vencido uma Libertadores.

Alisson Becker



Liverpool FC v West Ham United – Premier League

Aos 27 anos, Alisson é o melhor goleiro do mundo e nome de confiança de Jürgen Klopp, no Liverpool, e de Tite, na Seleção Brasileira. Contudo, o paredão poderia ter se consolidado mais na América do Sul antes de ir brilhar na Europa. Campeão da Champions League, o arqueiro nunca chegou perto de conquistar uma Libertadores com o Internacional.

Ronaldo



Real Valladolid CF v RCD Espanyol – La Liga

Gênio, Ronaldo foi um dos maiores jogadores da história do futebol, sendo extremamente vencedor e dono de um dos talentos mais puros do esporte. Entretanto, o craque, que conquistou o mundo, nunca teve o prazer de ganhar uma Copa Libertadores.

Philippe Coutinho



FC Bayern Muenchen v FC Augsburg – Bundesliga

Revelado pelo Vasco, o astro Philippe Coutinho não teve chances nem de entrar em campo pela Copa Libertadores. O meia-atacante acertou com a Internazionale em 2008 sem experimentar o maior torneio da América do Sul.

Romário



A-League Rd 14 – Mariners v Adelaide

Romário, o ‘Baixinho’, foi campeão por onde passou – Flamengo, Barcelona, Vasco, Fluminense, PSV, Seleção Brasileira etc. –, no entanto, apesar do sucesso e das conquistas, ele nunca conquistou uma Copa Libertadores.