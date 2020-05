A escalação do São Paulo no histórico 5 a 1 sobre o Corinthians em 2005

Sem bola rolando, a memória sobre confrontos do passado vem à tona. Pois, na última sexta-feira, uma histórica goleada do São Paulo sobre o Corinthians, no Pacaembu, completou 15 anos. Pelo Campeonato Brasileiro de 2005 (que teria justamente o Timão como campeão), o Tricolor aplicou nada menos que 5 a 1 no rival.

Este resultado foi o mais elástico do clube do Morumbi, em Brasileirões, diante do Alvinegro. Além disso, a equipe igualou feito de 1946, quando ganhou pelo mesmo placar e construiu sua maior diferença contra a equipe de Parque São Jorge no histórico palco da capital paulista. De pênalti, Rogério Ceni abriu o marcador, anotando seu primeiro gol diante do Corinthians.

O centroavante Luizão também brilhou, balançando a rede em duas oportunidades. O meia Danilo e o lateral-direito Cicinho deram números finais ao triunfo de um time que, comandado pelo técnico Paulo Autuori, viria a ganhar a Libertadores da América e o Mundial naquela temporada. Em resumo: Carlos Tevez, Roger Flores e companhia não tiveram vez frente ao São Paulo. Escalação do Tricolor: Rogério Ceni; Fabão, Alex e Edcarlos; Cicinho, Mineiro, Josué, Danilo e Junior (Fábio Santos); Grafite (Souza) e Luizão (Diego Tardelli).

