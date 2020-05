A estratégia de estudo para se tornar bom profissional

A estratégia de estudo para se tornar um bom profissional

Atualmente você estuda, faz uma graduação, uma pós, uma formação técnica, estuda por cursos livres, ou ainda pretende fazer uma dessas coisas? Se sim, neste artigo eu vou te dar algumas dicas de como proceder da forma mais eficiente e eficaz nessa caminhada rumo à sua profissão, afinal, temos que ter o dobro de responsabilidade quando se trata de estudar algo que vamos praticar lá na frente, não é mesmo?

Pesquise o dia a dia da profissão referente ao seu curso

Se vai iniciar o curso, ótimo, se já está em andamento, não tem problema, aqui vai o que importa: faça uma vasta pesquisa de como é o cotidiano do profissional que você quer ser ! Isso ajuda demais! -Principalmente quando o curso é na área da saúde-, E não é difícil saber a razão disso, pois é lógico! Essa dica funciona como um filtro da grande bagagem de informações que nos deparamos com as teorias do estudo, nos orientando para nível prático dele( os que serão muito usados no nosso dia a dia) e nos poupando de dar tanta atenção para assuntos teóricos (os que não usaremos com frequência).Essa estratégia dá um norte no meio de tanta assunto a se aprender dentro de um período de 2 a 5 anos. Quando eu comecei meu curso de técnico em enfermagem, infelizmente ninguém tinha me dado essa dica e isso contribuiu para o meu conhecimento raso na área.Corri atrás do prejuízo – usando essa dica, é claro- e hoje consigo acessar as informações mais úteis pro meu dia-a-dia profissional de uma forma mais eficaz.

Adote um caderno só para a parte prática do seu curso

Agora que você já sabe a importância de saber como será seu dia a dia, faça o seguinte: tenha um caderno só para a parte prática! É isso mesmo! Essa dica estratégica serve até mesmo para um tema de organização, pois nesse caderno você irá compilar 5 anos de faculdade ( ou 2, se for o caso de um curso tecnológico), em um só caderno, apenas com o essencial que você deve ter ao se formar! Sabe aquela situação de estar ali com o chapéu da formatura e o “canudo” na mão com a péssima sensação de não saber o que fazer ao obter o primeiro emprego naquela área ou até mesmo de não saber ABSOLUTAMENTE NADA ? Pois é, essa famosa sensação (que eu particularmente chamo de sensação Enem) vai sumir quando você chegar ao final da graduação com esse caderno em mãos, você pode até chamá-lo de “Direito na prática”,se for o caso, é claro, de estar cursando direito.

Faça um estudo de caso a cada começo de disciplina

Os estudos de caso proporcionam ao estudante que está em cursando uma profissão, uma visão desbloqueadora à respeito do que se trata uma disciplina na prática, até mesmo revelam se tal matéria é à nível prático ou apenas à nível de conhecimento .Nem todas as instituições – infelizmente- usam, deixando de proporcionar ao aluno uma experiência mais eficiente na caminhada acadêmica, pois sabe o que isso vai traz ao seu cérebro ? fixação ! Não sei vocês, mas faz uma diferença enorme para mim quando eu entendo o POR QUE, PARA QUE aquele estudo serve, o assunto adentra muito mais no meu cérebro e é exatamente isso que o estudo de caso vai proporcionar! Então saia da sua zona de conforto de só estudar o que está na “bandeja” da sua instituição e pesquise um caso PRÁTICO daquele assunto, pois seja qual for a sua área, ele vai lhe trazer os conhecimentos mais importantes daquele assunto, o “como” você deve aplicar o conhecimento e a consequência daquela aplicação.

Já deu para imaginar o efeito que elas irão surtir ao longo e depois da sua vida acadêmica ? Então compartilha esse post com os seus amigos e corre para colocá-las em prática! Afinal, você não quer ser só mais um no mercado de trabalho, você quer ser aquele “um” não é mesmo ? E é desse jeito!

Fonte: Notícias Concursos