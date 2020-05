É importante ressaltar a importância da criatividade no empreendedorismo, ainda mais nos dias atuais com tanta tecnologia, é um diferencial ser criativo.

E não pense você que todos são criativos menos você, pelo contrário, criatividade é uma arte a ser desenvolvida.

Diante algumas situações que não deram certo, as vezes o primeiro pensamento é desistir, porém arriscar, errar e aprender faz parte de todo processo.

Como e quando usá-la?

Na verdade você usa ela desde o começo do planejamento do seu negócio.

Pois para empreender, você precisa usar a criatividade, vai precisar pensar em um nome para o seu negócio, para criar o logo da sua marca, para criar um produto diferenciado, para inovar e poder se destacar no mercado de trabalho.

E até mesmo no seu ambiente de trabalho você precisa ser criativo para resolver algum problema ou criar alguma estratégia.

Segundo o Guia do Empreendedor Criativo o crescimento da indústria criativa é de 8,8% ao ano. No Brasil, a produção equivale a 18% do PIB.

Empreendedorismo e a Criatividade

Sabemos que a criatividade e a inovação são aliadas no empreendedorismo.

Empresas que não inovam, que não buscam evoluir, acabam ficando para trás.

A criatividade em inovar vai desde a criação de um produto até a forma que ele vai chegar no cliente.

Primeiramente é preciso saber enxergar as oportunidades, e ter uma visão ampliada do mundo, saber a hora certa de investir em um negócio novo.

Ou seja, ser criativo não deixa o empreendedor se acomodar, ele vai estar sempre buscando novidades, melhorias e formas diferentes de se destacar.

Criatividade X Mercado

O mercado hoje em dia cresce cada vez mais acelerado, imprevisível, exigindo do empreendedor atitudes criativas para acompanhar.

A criatividade surge das experiências já vividas, de estudos, de conversas. Quando uma situação exige uma solução rápida, é toda essa bagagem, todo esse conhecimento que vai ajudar a resolver.

A concorrência é cada vez maior, uma disputa eterna pelo melhor produto, melhor promoção, exigindo que o empreendedor aja cada vez mais com coragem e criatividade.

E você tem usado sua criatividade para se inovar nessa crise?