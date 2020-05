A Importância de Estudar Atualidades para o ENEM e Vestibulares – Notícias Concursos

É muito comum que vestibulares e o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) cobrem de seus participantes conhecimentos específicos sobre assuntos e acontecimentos atuais. Em virtude disso e para facilitar seus estudos, separamos este artigo para abordar assuntos relacionados à atualidade.

Por que é importante estudar atualidades?

O estudo das atualidades é muito importante para que você garanta um bom desempenho nas provas de humanas, sejam elas do Enem, sejam de outros vestibulares. Além das questões de múltipla escolha, é importante considerar que as provas, geralmente, cobram temas atuais em suas propostas de redação. Por isso, é tão importante manter-se atualizado sobre os principais acontecimentos do mundo. Um aluno bem-informado garante um melhor desempenho nas provas.

A importância de estudar atualidades, no entanto, não se resume à realização de uma prova. É interessante considerar que, enquanto cidadãos, nós precisamos estar bem-informados a respeito dos fatos para, assim, mantermos críticos nosso pensamento e nossa capacidade de interpretação. Isso é papel de todo cidadão: informar-se, debater sobre os acontecimentos e posicionar-se a respeito daquilo que acontece.

Por isso que, além de estudar e acompanhar os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, é importante também discuti-los com amigos e pessoas próximas. Assim, você poderá agregar novas perspectivas e análises ao conhecimento já adquirido.

Atualidades no Enem

Para entendermos melhor como assuntos atuais são usados no Enem, seguem abaixo alguns exemplos extraídos de provas anteriores.

Exemplo 1 – Questão retirada da prova de 2017

Palestinos agruparam-se em frente a aparelhos de televisão e telas montadas ao ar livre em Ramalah, na Cisjordânia, para acompanhar o voto da resolução que pedia o reconhecimento da chamada Palestina como um Estado observador não membro da Organização das Nações Unidas (ONU). O objetivo era esperar pelo nascimento, ao menos formal, de um Estado palestino. Depois da aprovação da resolução, centenas de pessoas foram à praça da cidade com bandeiras palestinas, soltaram fogos de artifício, fizeram buzinaço e dançaram pelas ruas. Aprovada com 138 votos dos 193 da Assembleia Geral, a resolução eleva o status do Estado palestino perante a organização.

Palestinos comemoram elevação de status na ONU com bandeiras e fogos. Disponível em: http://folha.com. Acesso em: 4 dez. 2012 (adaptado).

Você Pode Gostar Também:

A mencionada resolução da ONU referendou:

a) a delimitação institucional das fronteiras territoriais.

b) o aumento da qualidade de vida da população local.

c) a implementação do tratado de paz com os israelenses.

d) o apoio da comunidade internacional à demanda nacional.

e) a equiparação da condição política com a dos demais países.

Essa questão, retirada da prova de 2017, faz menção ao conflito entre palestinos e israelenses. Esse é um assunto importante dentro da questão de atualidades, pois traz, frequentemente, novos desdobramentos em virtude da relação complexa e hostil existente entre palestinos e israelenses.

No caso da questão citada, o assunto abordado foi o reconhecimento dado pela Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) ao Estado palestino como observador não membro da ONU. Esse fato foi considerado muito importante, pois os palestinos acreditavam que a decisão era um passo no caminho do reconhecimento internacional da Palestina como nação.

A resposta correta era a alternativa D, que faz menção ao fato de que a decisão transparecia o apoio da comunidade internacional (138 votos a favor e 9 votos contra) à demanda nacional de os palestinos tornarem-se observadores da ONU. Para ampliar seus conhecimentos sobre a questão entre palestinos e israelenses, sugerimos a leitura do texto “Criação do Estado de Israel”.

Exemplo 2 – Proposta de redação da prova de 2016

A relação com as atualidades também ocorre nas propostas de redação. Um exemplo pode ser o tema lançado na prova de 2016: “Caminhos para combater a intolerância religiosa no Brasil”. Esse assunto estava, e ainda está, diretamente ligado à atual realidade do nosso país, na qual pessoas vinculadas a determinadas religiões sofrem preconceito aberto ou velado. Esse preconceito, muitas vezes, gera violência contra as pessoas de determinadas religiões.

Nesse caso, ter tido acesso a boas informações a respeito desse assunto, ou seja, estar atualizado, era fundamental para que o aluno realizasse uma boa redação.