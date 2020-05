A importância de inserir as pausas nos seus estudos

Você sabia que as pausas são elementos importantes no seu cronograma de estudos? Pois fazer a preparação por muitas horas seguidas faz o rendimento cair e torna o estudo muito cansativo.

Por isso, as pausas são muito importantes para recarregar as energias. Com um planejamento de estudo certo, é possível inseri-las de forma adequada.

De acordo com o Canal do Ensino, estudar diretamente 2 horas a concentração tende a diminuir, assim como, a assimilação do conteúdo e consequente desgaste mental.

Entre os benefícios que as pausas proporcionam aos estudantes estão:

contribuição para a produtividade

evita a procrastinação

reduz o estresse

aumenta a concentração

o conhecimento é assimilado com mais facilidade

Os intervalos são os momentos de descanso, distração, assim, aproveite para relaxar, lanchar, ver um pouco de televisão, ir ao banheiro ou resolver algum assunto que considerar importante. Em outras palavras, este é o seu tempo, ou seja, aproveite-o da melhor maneira.

Mas cuidado para não abusar e acabar perdendo preciosos tempos de estudos e desviar o foco de seu principal objetivo.

E você, já fez a sua pausa hoje?