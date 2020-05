A importância do CRM e Marketing no seu negócio – Notícias Concursos

A importância do CRM e Marketing no seu negócio é muito importante, pois a relação entre eles pode ajudar e muito no controle das vendas, dos clientes e de todo o financeiro de uma empresa.

Hoje em dia, a tecnologia tem se inovado cada vez mais, são tantas as novidades, tendências que a empresa precisa estar sempre em alerta.

E a melhor forma de estar inteirado e a frente da concorrência, é identificar oportunidades primeiro que elas. E através de uma sistema mais moderno e informatizado, fica mais simples de conseguir.

O setor de vendas e marketing são grandes aliados. Pois o marketing está sempre gerando conteúdos e captando leads e clientes, repassando ao setor de vendas aqueles que provavelmente tem chances de se tornarem clientes.

Portanto, quanto maior a integração entre os setores, melhores serão os resultados.

CRM de vendas

Importante saber que a mudança do comportamento do cliente vem mudando a cada dia. E ter um CRM de vendas para acompanhar esse processo é muito importante, além de manter uma integração entre outros setores, principalmente de marketing.

No CRM pode-se incluir, dados dos clientes, últimas negociações, compras e até mesmo as reclamações. Pode acompanhar todo o ciclo de venda do cliente dentro da empresa.

Além de que, pode-se imprimir relatórios periodicamente para análise de como estão as vendas, situação dos clientes, e até mesmo controle de inadimplência.

E a ligação entre o crm de vendas e o de marketing, é que devido a tantas mudanças no comportamento do cliente, é importante que o marketing esteja sempre atento, até mesmo para implantação de promoções adequadas a cada cliente.

Além de que o marketing consegue identificar leads e clientes de forma bem mais adequada, e repassar ao setor de vendas.

CRM de marketing

O CRM de marketing tem como funções básicas e importantes também:

Facilitar e acompanhar o ciclo de venda do cliente

Prestar um atendimento personalizado e individual

Integra o processo entre marketing e vendas

Maior assertividade nas ações e abordagens

Ligação entre outros softwares e soluções

Dessa forma trabalhando unidos, os dois setores, vendas e marketing, fica mas fácil também de acompanhar melhor o dia de cobrança, periodicidade de compras, além de ser muito mais prático do que fazer anotações em papel.

Além do que o marketing envia as oportunidades para o setor comercial junto com todas as informações e dados necessários para iniciar uma venda.

Com uma boa estratégia de marketing e vendas é possível criar estratégias mais assertivas e até mesmo criar algumas promoções exclusivas.

E sua empresa já tem um CRM para auxiliar nas vendas?