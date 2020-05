A importância do Mindset no desenvolvimento pessoal e profissional – Notícias Concursos

Mindset diz respeito sobre nossa mentalidade, a forma que organizamos nossos pensamentos, e como tomamos nossas decisões. Vale frisar que com o seu mindset organizado e em equilíbrio você irá conseguir desenvolver melhor suas competências e obrigações e alcançar os seus objetivos com muito mais facilidade.

Qual a importância do mindset?

Como se trata de uma configuração da mente, o mindset vai influenciar, direta ou indiretamente, desde as decisões cotidianas até aquelas que podem mudar de forma radical a vida de uma pessoa.

Em uma sociedade que acredita que o esforço é tarefa exclusiva para aqueles sem capacidade, é revolucionário pensar nele como um caminho natural, como parte do processo para todos.

Mindset Fixo

O Mindset fixo é aquele que as pessoas consideram imutável. Pessoas assim acreditam que elas já nascem com um “dom”, e que é impossível desenvolver outras habilidades ao longo do tempo.

As pessoas com mindset fixo se julgam bastante e são muito inseguras e por isso tem muitas dificuldades em adquirirem novos conhecimentos.

Não é uma questão física que as impede de aprender uma coisa nova e sim uma questão mental.

O mindset fixo faz com que elas acreditem que aprender uma nova habilidade é mais difícil do que realmente é, e isso faz com que elas desistam no meio do processo ou nem tentem. Elas sempre colocam dificuldades a sua frente e se julgam como incapazes de ultrapassá-las.

Essas pessoas costumam ser mais negativas, não conseguem encontrar ferramentas para se motivar e são bastante acomodados em sua zona de conforto.

De certa forma, eles não têm medo do crescimento. Na verdade, eles acreditam que não conseguiriam crescer. Então ficam sempre fugindo de maiores responsabilidades no trabalho e na vida.

Quem tem um mindset fixo não acredita em aprendizado por esforço. Para eles, ou a pessoa tem o dom ou não tem, o simples ato de se esforçar já é considerado um fracasso.

Por isso, sempre culpam as pessoas e rejeitam novos desafios porque não se sentem preparados e não querem se expor ao fracasso.

Mindset Progressivo

O mindset progressivo é o oposto do mindset fixo. As pessoas com essa mentalidade acreditam que podem desenvolver novas habilidades com o decorrer da vida.

Para eles, é possível adquirir novos conhecimentos desde que elas sejam pacientes, esforçadas e disciplinadas.

As pessoas com mindset progressivo são aquelas que sempre tentam ver o lado bom das situações.

Sabe aquela história do “copo meio cheio”, então essas seriam as pessoas com esse tipo de mindset.

Elas possuem uma enorme motivação em tentar transformar algo negativo em uma oportunidade.

Por se julgarem menos e acreditarem em seu potencial, pessoas de mindset progressivo conseguem corrigir os próprios erros e assimilar novos aprendizados gradualmente. E isso é importantíssimo para a vida pessoal e para a vida profissional.

No trabalho, por exemplo, pessoas de mindset progressivo seriam aquelas que estão sempre interessadas em fazer uma nova tarefa, assumir uma nova função e adquirir cada vez mais responsabilidades.

O primeiro passo para equilibrar a sua mente, é mudando a forma de pensar!

Não é fácil mudar a forma como pensamos, principalmente se estamos condicionados a ter sempre a mesma reação, mas sair da caixinha é possível se você tiver dedicação o suficiente. Primeiro, observe como você reage à algumas situações negativas e pense em como deseja reagir da próxima vez.

O que você vai pensar e fazer de diferente? Pense agora que você está diante de um obstáculo. Sua tendência é desistir ou tentar superá-lo? Se você decide enfrentar o obstáculo, você o faz reclamando ou pensando positivo? O importante é o aprendizado do caminho ou só chegar no fim?

Ter essas questões em mente vai te ajudar a entender um pouco melhor de como funciona o seu pensamento e a sua linha de raciocínio. A partir daí, você pode identificar onde suas falhas estão e como você irá contorná-las.

Acredite no seu potencial e não deixe as oportunidades passarem!

Confie na sua capacidade de alcançar os seus objetivos. Tenha um pensamento crítico, analise o que você precisa fazer para chegar onde quer e coloque isso em prática. Mesmo que as pessoas digam que você não tem condições de continuar, vá em frente.

Lembre-se: Só alcança o sucesso quem vai atrás dele e quem busca sempre ir além do básico. Não é a toa que todo vencedor tem uma história para contar. Trabalhe sua forma de pensar para que ela te leve sempre para a frente!