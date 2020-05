A melhor escalação de jogadores que atuaram ao lado de Rogério Ceni no São Paulo

Imagine deixar nomes como Belletti, Edmilson, Adriano Imperador, Alexandre Pato, Paulo Henrique Ganso, Amoroso, Luizão, Diego Tardelli, Aloísio, Rivaldo Josué, Danilo e Julio Baptista de fora de uma seleção? Pois é…a carreira de Rogério Ceni como jogador do São Paulo foi tão longa e vencedora que outros nomes acabaram entrando no chamado time ideal de companheiros de ex-goleiro no Tricolor.

Obviamente, alguns critérios precisaram ser levados em conta. Na escalação, estão atletas que atuaram ao lado do camisa 1 apenas após ele ter assumido a condição de titular absoluto da equipe do Morumbi, o que ocorreu em 1996. Além disso, foi considerado o desempenho dos jogadores apenas neste período. Ou seja, se pegarmos Raí como exemplo, ele ganhou tudo com o São Paulo no início da década de 1990, quando Ceni era coadjuvante. Depois, ao voltar para o clube para jogarem lado a lado, em 1998, o desempenho já não tão relevante assim.

1. Rogério Ceni Um ícone, uma lenda. Todos os adjetivos podem ser usados para caracterizar o que Rogério Ceni significa para o São Paulo.

2. Cicinho Lateral-direito campeão da Libertadores e do mundo em 2005 pelo Tricolor. Nada mais representativo do que isso.

3. Diego Lugano O uruguaio está no coração de todos os tricolores. Afinal, se transformou em ídolo ao ganhar a Libertadores da América e o Mundial de 2005. No ano seguinte, ainda garantiu o título do Brasileirão.

4. Miranda Tricampeão brasileiro nos anos de 2006, 2007 e 2008. Não é preciso dizer mais nada sobre ele.

5. Júnior Além da Libertadores e do Mundial de 2005, se sagrou tricampeão brasileiro nas temporadas posteriores. Fez história no Morumbi.

6. Mineiro Quem fez o gol que garantiu o título mundial ao Tricolor em 2005 merece estar nesta lista. Afinal, são poucos a atingir tal feito.

7. Hernanes Bicampeão brasileiro em 2007 e 2008, tem lugar nesta seleção por ter se mostrado um meio-campista praticamente completo.

8. Kaká Uma joia preciosa formada no Morumbi e que se tornou o melhor jogador do planeta. Ícone.

9. Lucas Moura Outro talento oriundo da base são-paulina, o meia se despediu do clube conquistando a Copa Sul-Americana de 2012.

10. Denílson Campeão da Copa Conmebol de 1994, encantou com seus dribles e sua condução de bola. Ficou no Morumbi até 1998.