A melhor escalação de jogadores que atuaram com Ronaldo Fenômeno

O ex-atacante Ronaldo Fenômeno figura entre os melhores atacantes da história do futebol mundial, de modo que há grandes ícones do esporte, como Maradona, que afirmam que o camisa 9 teria sido o maior de todos se não fosse pelas lesões. Porém, apesar dos problemas, o brasileiro teve uma carreira ‘fenomenal’ e pôde formar parceiras incríveis. Confira abaixa um ‘time’ feito só com atletas que jogaram ao lado do craque!

Iker Casillas (Real Madrid)



Real Madrid’s goalkeeper Iker Casillas p

Paredão! Iker Casillas ainda não era tão reconhecida na época quanto hoje, no entanto, o tempo mostrou que o camisa 1 foi um dos maiores goleiros da história do futebol espanhol.

Cafu (Milan e Seleção Brasileira)

Brazilian captain Cafu jumps over teamates to cele

Parceiro de Ronaldo no Milan e na Seleção Brasileira, Cafu é um dos maiores laterais-direitos da história do esporte mundial.

Alessandro Nesta (Milan)



Claudio Villa Archive

O gigante Nesta não jogou com o “melhor Ronaldo”, mas, ainda assim, vestiu o mesmo manto do brasileiro e desfrutou de perto do talento camisa 9 no Milan, entre 2006/07 e 2007/08.

Paolo Maldini (Milan)



AC Milan v PSV Eindhoven – UEFA Champions League Group A

Imoral rossonero, Maldini também atuou ao lado de Ronaldo no Milan, entre 2006 e 2008. O lendário zagueiro é, sem dúvidas, um dos maiores da história da posição.

Roberto Carlos (Seleção Brasileira, Real Madrid e Corinthians)



Brazilian striker Ronaldo, of Corinthian

O explosivo Roberto Carlos atuou com Ronaldo em três instituições diferentes: no Real Madrid Galáctico entre 2002 e 2007, na Seleção Brasileira e no Corinthians. O lateral-esquerdo e o atacante faziam uma grande dupla, com muitas conquistas e um grande entrosamento.

Andrea Pirlo (Inter de Milão)



Claudio Villa Archive

Craques, Ronaldo e Pirlo atuaram juntos no Milan no final da década de 2000. O brasileiro e o italiano faziam os adversários pensarem duas vezes antes de tomar qualquer decisão em campo.

Claude Makélélé (Real Madrid)



Real Madrid star players (L-R) Fernando Hierro, gi

Makélélé atuou com Ronaldo no Real Madrid Galáctico do início dos anos 2000. A parceria não demorou muito tempo, considerando que o meia deixou os espanhós na temporada 2003/2004, no entanto, o sucesso e o talento do francês o credenciam para entrar no time do Fenômeno.

Zinedine Zidane (Real Madrid)



Real Madrid Brazilian Ronaldo (2nd L) is

Nome indispensável! Para muitos, Zidane foi o melhor jogador da história do futebol francês. O meia encantou o mundo com seu estilo de jogo e ainda formou uma grande dupla com Ronaldo.

Raúl (Real Madrid)



Real Madrid’s Raul Gonzalez (C) congratu

O espanhól Raúl e o brasileiro Ronaldo formaram uma dos ataques mais temidos da Europa, sendo vitoriosos no Real Madrid e amedrontando os adversários em praticamente todos os confrontos.

Ronaldinho Gaúcho (Seleção Brasileira)



AS Photo Archive

Individualmente, o Fenômeno e o ‘Bruxo’ são dois dos maiores atacantes da história do futebol brasileiro e, juntos, encantaram o mundo com velocidade, ousadia e triunfos avassaladores.

Ronaldo Fenômeno



Ronaldo of Brazil celebrates scoring the winning goal

Ronaldo Luís Nazário de Lima, o popular Ronaldo Fenômeno, teve uma carreira com muitos percaços, lesões e polêmicas. Porém, o talento do craque era inegável e, com certeza, o coloca como um dos maiores da história.