A mudança de paradigma no tênis feminino: o que ter em conta na hora de apostar

A Associação de Tênis Feminino de 2019 terminou oficialmente. Ashleigh Barty garantiu o primeiro lugar do ano ao vencer as finais do campeonato, apesar de ter começado em 15º no início da temporada. Nos últimos cinco anos, apenas uma competidora do torneio conseguiu chegar à final duas vezes, Elina Svitolina. Após o reinado de duas décadas das irmãs Williams, a Associação de Tênis Feminino (WTA), atualmente, se transformou em uma bagunça e um milagre ao mesmo tempo.

O estado atual do WTA: as veteranas perdem consistência e novas estrelas começam a aparecer

Alguns fãs e especialistas culpam as jogadoras pela falta de consistência. Outros dizem que é um torneio incrível e profundo, cheio de estrelas igualmente talentosas. Isso pode despertar interesse para os espectadores, que desejam assistir a uma competição sem saber quem vencerá e que é ainda mais difícil para quem aposta no tênis.

Há dez anos atrás, você apostaria em Serena e certamente ganharia. Agora, você aposta na mesma Serena, com a esperança da vitória, mas sem a mesma segurança.

Não apenas as recentes finais da WTA, mas todos os grandes torneios estão sendo conquistados por novas jogadoras. Elas ganham destaque em semanas e depois caem dramaticamente sem marcar nada em uma temporada.

Aqui precisamos destacar um exemplo. Se dermos uma olhada na final de Wimbledon, as probabilidades eram a favor de Serena Williams, onde ela conseguiu os pares. Simona Halep, que acabou vencendo o torneio, teve 17/4. As previsões de apostas funcionam de forma bastante simples: a aposta dá vantagem à jogadora que vem demonstrando alguma consistência nos últimos jogos, como Ashleigh Barty (que inicialmente era a favorita do torneio) ou então, alguém que tem tido muito sucesso por uma década, como Serena.

Mas o que vemos? Barty estava na quarta rodada em Wimbledon e no Aberto dos EUA. Halep não conseguiu chegar às semifinais depois de vencer Wimbledon e até a final do WTA, ela foi seguindo o padrão de “uma vitória, uma derrota”.

E até mesmo Angelique Kerber, que venceu três vezes o Grand Slam, perdeu na rodada de 64 ou 32 em todos os torneios da época, exceto no Torneio de Tênis de Pequim. No entanto, as chances de Kerber eram boas, pois ela é a ex-número 1. Um caso semelhante é de Garbiñe Muguruza, que venceu Roland Garros em 2016 e Wimbledon em 2017. Agora ela está pior ainda do que Kerber e mal se mantém no Top 40.

Tudo isso faz com que as apostas no WTA pareçam jogos de roleta. Boas chances para as melhores atletas não passam de falsas esperanças. A realidade se assemelha às probabilidades da roleta, onde uma aposta em um único número tem apenas uma pequena chance de ganhar. Você aposta em Serena/Halep/Osaka/Barty e tem a mesma chance de ganhar, apesar do alvoroço da mídia dizer que você fez a coisa certa.

O WTA de hoje é imprevisível, onde uma estrela recém-nascida – como Bianca Andreescu, de 19 anos – pode vencer de repente, mesmo depois de pular toda a temporada de saibro e grama. E, finalmente, possa aprender a perder novamente e se aposentar nas finais do WTA. Barty, pelo contrário, triunfa após quatro aposentadorias de suas colegas jogadoras, sendo a principal ainda, mas não a favorita dos apostadores.

As jogadoras obviamente podem e devem ter seus altos e baixos. Mas se você olhar para os anos anteriores, sempre houve atletas que dominaram o esporte. ” Antes, eu diria que, há 6 ou 7 anos, as melhores jogadoras não tinham adversárias até as quartas de final”, disse Dieter Kindlmann, treinador da 17ª Elise Mertens.

Então, por que isso acontece? Especialistas dizem que existe uma intensa competitividade, isso devido ao aumento do prêmio no tênis, que é pago em dinheiro, para que todas as jogadoras classificadas entre os Top 100 possam ter uma boa equipe técnica e se preparar bem. No entanto, algumas das jogadoras enfrentam problemas mentais que se refletem tanto na incapacidade de conquistar grandes títulos quanto na desistência prematura da quadra. Robert Lansdorp, ex-técnico de Pete Sampras e Maria Sharapova, afirmam: “Detesto dizer que hoje essas jogadoras não são mentalmente tão fortes”.

Crise mental de Serena Williams

Uma das primeiras jogadoras a citar é considerada o “tesouro” do tênis, Serena Williams. Ela venceu 23 Grand Slams durante sua impressionante carreira, sendo a última o Aberto da Austrália de 2017. Alguns meses depois, ela anunciou sua gravidez de 20 semanas, o que impressionou a todos, pois, isso significa que ela conquistou o torneio com 8-9 semanas de gravidez. No entanto, depois disso, ela fez uma breve pausa no tênis para dar à luz a sua filha Olympia.

O que acontece a seguir são as duas vice-campeãs consecutivas nos títulos de Wimbledon e Aberto dos EUA. Uma vez que Serena aparece na final, todos os apostadores a favorecem fortemente. Apesar disso, ela nunca joga dando o seu melhor nas finais, pois queima todo o combustível nas semi-finais, onde desmonta os adversários e os esmaga em uma partida decisiva.

O possível 24º título de Grand Slam é uma espécie de fardo para Serena. Pois, não está sendo tratado como uma conquista importante. Se Serena Williams vence o 24º Slam, ela entra no Hall da Fama, amarrando o seu recorde ao de Margaret Court, que conquistou o maior número de títulos de Grand Slam na Era dos Abertos.

Aposentadoria épica das finais do WTA

Outra razão para a inconsistência são as lesões em massa. Até os gramados, o tempo em que se joga nas quadras é grande. Roger Federer disse que o Aberto dos EUA de 2018 tem o maior tempo de quadra, e suas palavras foram apoiadas por uma declaração oficial do diretor do Aberto dos EUA.

Quanto mais tempo as atletas jogam em quadras, maior o risco de lesões. É por isso que a maioria dos vencedores da Roland Garros é conhecido pelo excelente porte físico. O saibro é a superfície de tênis mais lenta e requer boa aptidão para suportar frequentes piques nos ralis. A desaceleração das quadras ásperas é ainda mais cruel. Aqui, você recebe um teste de resistência e também para as articulações.

Portanto, não é de se admirar que tantas jogadoras tenham se retirado das finais da WTA. Até espectadores do YouTube estavam zombando das quadras, chamando-as de “pegajosa” e “gordurosa”. A superfície argilosa favoreceu as jogadoras como Svitolina, Barty & Halep e interrompeu o estilo agressivo de ataque de Osaka, Andreescu e Kvitova. Aqui está o motivo dos resultados que tivemos no final da temporada, todas já estavam exaustas.

Previsões para o WTA Tour 2020

Do jeito que se encontra o tênis feminino, é difícil fazer previsões; portanto, o único conselho viável é seguir a sua intuição e não se deixar levar muito com o que dizem os apostadores. Em vez disso, você precisará assistir as partidas ou, pelo menos, separar os melhores momentos de determinada atleta.

Quando o jogo estiver acontecendo e a jogadora não demonstrar sinais de problemas físicos ou mentais, provavelmente será seguro apostar nela, mas apenas neste torneio em particular. Lembra como Naomi Osaka parecia indestrutível durante o Aberto da China? Pois então, é exatamente esse tipo de jogo e esse tipo de espírito.

Em relação ao desempenho geral das melhores mulheres do tênis, a maioria dos especialistas prevê momentos brilhantes para as jovens, como Barty, Osaka e Andreescu. Eles dizem que cada uma pode levar pelo menos um dos Slams, com Halep ou Kvitova tendo a chance de conquistar seu terceiro título. Após uma temporada impressionante e com as quadras adequados ao seu estilo, o desempenho de Elina Svitolina também pode aumentar ainda mais. Entretanto, o retorno da ex-estrela Kim Clijsters provavelmente será decepcionante.

As demais jovens como Aryna Sabalenka, campeã de duplas do Aberto dos EUA, Belinda Bencic, Sofia Kenin, Karolina Muchova e Dayana Yastremska, que jogaram bem em 2019 e, aparentemente, não perderão a tração. E não se esqueça de Cori Gauff, que venceu o WTA de Linz aos 15 anos de idade.