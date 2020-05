A volta do Gauchão: temerária ou possível?

Com o retorno neste último final de semana do campeonato alemão, a Bundesliga, a Alemanha mostra o caminho para a retomada do futebol ao redor do mundo em tempos de coronavírus. E hoje é considerado o “laboratório de testes” para a volta aos gramados.

Vale lembrar que o país adotou medidas restritivas “pesadas” e de forma mais rápida que seus vizinhos Itália e França e por isso sofreu significativamente menos com o coronavírus.

FC Augsburg v VfL Wolfsburg – Bundesliga

A volta dos jogos na Alemanha fez que diversas ligas e federações ao redor do mundo avaliassem as possibilidades para o retorno das atividades esportivas, se espelhando nos protocolos de seguranças adotados pela Bundesliga e adaptando para a suas realidades.

Vários estados brasileiros menos atingidos pela covid-19 estão nesse momento avaliando a volta dos seus campeonatos estaduais aos moldes alemães. Um deles é o Rio Grande do Sul. O estado possui um quadro pandêmico estável, com 3750 casos confirmados e 151 óbitos segundo a secretária de saúde, o que leva a uma pressão precipitada por parte da população a uma reabertura econômica mais branda, que incluiria o retorno do Gauchão.

Porém deve-se observar a estrutura que os times, principalmente do interior, possuem para a retomada do campeonato. Os times alemães devem testar todos os seus jogadores e comissão a cada 3 dias, além de mantê-los em concentração isolados em um hotel durante os 7 dias que antecedem a partida, protocolos impossíveis de serem seguidos por clubes que têm dificuldades de pagar contas como água e luz.

Atualmente faltam 3 rodadas para o fim da fase de grupos do estadual, com isso, 21 jogos estão faltando para o término do campeonato. Devido ao baixo número de partidas a serem realizadas, é provável que se disputem estes jogos em meio a pandemia. Uma das possibilidades poderia ser a realização em cidades-sedes, como Porto Alegre, Caxias do Sul e Pelotas. Cidades que atualmente contam com mais de 2 times na primeira divisão, o que evitaria mais deslocamentos, e estádios que poderiam ser mais bem preparados para atender as normas de segurança e possibilitar a transmissão com menos perigos aos jornalistas, tendo em vista que as cidades possuem sedes do canal que detém os direitos de transmissão dos jogos.

Gremio v Sao Luiz Play the Rio Grande do Sul State Championship With Closed Doors as a Precautionary

O retorno do campeonato gaúcho parece ao mesmo tempo temerário e inevitável. Cabe a Federação Gaúcha de Futebol (FGF) tomar as medidas de segurança necessárias para garantir a saúde de todos os profissionais envolvidos nas partidas e auxiliar os clubes financeiramente para que isto aconteça.