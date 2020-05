Acordo distante: Advogado explica ‘briga sem fim’ entre Santos e Bryan Ruiz

Contratado com pompas em 2018 para ser o camisa 10 do Santos, Bryan Ruiz jamais aconteceu em solo brasileiro. Prestes a completar dois anos de Vila Belmiro, o armador disputou apenas 14 partidas e não entra em campo oficialmente há um ano e meio. A pergunta que todo torcedor santista se faz é a seguinte: por qual motivo o atleta segue vinculado profissionalmente ao Peixe?

A Gazeta Esportiva entrou em contato com o estafe do atleta, atualmente representado pelo escritório de advocacia Bichara e Motta. De acordo com o empresário Bichara Neto, a dificuldade para se chegar a um acordo é a resistência do clube em quitar valores que deve ao costarriquenho. Bryan Ruiz foi orientado a exigir ao menos parte do montante que ainda tem por receber para aceitar a rescisão, dinheiro que o clube não dispõe no momento.

Palmeiras v Santos – Brasileirao Series A 2018

O Peixe deve diversos meses de direitos de imagem ao atleta. Outro fator que também dificulta as tratativas é o mal-estar criado pelas declarações públicas do presidente José Carlos Peres, que chegou a falar em ‘macumba’ para tentar explicar a falta de produtividade do jogador na Vila Belmiro: “Bryan Ruiz não deu certo no Santos. E não foi culpa do Santos. Ele não conseguiu se firmar dentro do clube (…) Falamos para se esforçar, depois pedi chance a Sampaoli. Mas está micado, não sei se é macumba”, disse o mandatário em entrevista recente.

